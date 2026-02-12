Mesures molt necessàries
La resposta ràpida del Govern i el comú d’Encamp hauria de donar oxigen immediat al teixit econòmic del Pas
La rapidesa amb què el Govern i el comú d’Encamp han reaccionat davant el tall de l’RN-20 mereix ser reconeguda. L’esllavissada del 31 de gener i la previsió de tres mesos amb l’accés principal des de França interromput situaven el Pas de la Casa davant un escenari d’incertesa i risc evident per al teixit comercial i turístic. En aquest context, la compareixença extraordinària per presentar un paquet ampli de mesures envia un missatge clar: les institucions són conscients de la gravetat de la situació i no pensen quedar-se de braços plegats. Les accions anunciades combinen iniciatives per facilitar l’arribada de visitants, com ara el xec setmanal de combustible per als vehicles procedents d’Occitània, la gratuïtat del bus llançadora fins a l’Ospitalet o la campanya específica per reforçar la comunicació sobre els accessos alternatius, amb mesures d’oxigen financer per als establiments afectats. L’ajornament i fraccionament de l’IGI, els ajuts a les cotitzacions a la CASS en funció de la caiguda de facturació i el programa d’avals per a crèdits vinculats a pèrdues són instruments que poden marcar la diferència entre resistir o abaixar la persiana. També és rellevant el compromís del comú amb bonificacions fiscals i una partida específica de dos milions d’euros, que evidencia una acció coordinada i compartida. Aquest acompanyament és imprescindible en un nucli que depèn en gran manera del flux de visitants francesos i que ja ha demostrat en altres crisis la seva vulnerabilitat davant factors externs. Caldrà, evidentment, fer un seguiment constant de l’efectivitat de les mesures i adaptar-les si la situació s’allarga o els efectes són més intensos del previst. Però l’actitud inicial és la correcta: actuar amb celeritat, escoltar el teixit econòmic i assumir que preservar l’activitat i els llocs de treball al Pas de la Casa no és només una qüestió local, sinó d’interès nacional. En moments d’excepcionalitat, la resposta institucional ha d’estar a l’altura, i en aquest cas s’ha fet un primer pas ferm en la bona direcció.reda