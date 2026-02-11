Millor qualitat assistencial
La millora del laboratori hospitalari reforça el diagnòstic precoç, l’eficiència assistencial i l’autonomia
La incorporació de nous recursos tecnològics al laboratori clínic de l’hospital suposa un pas endavant rellevant en la millora del sistema sanitari del país i en la qualitat de l’atenció que reben els pacients, especialment en un àmbit tan sensible com és el diagnòstic de les infeccions. La posada en marxa del sistema d’anàlisi microbiològica MALDI-TOF permet reduir de manera significativa el temps d’identificació de bacteris i fongs, passant de diversos dies a només hores, amb l’impacte directe que això té en la precisió diagnòstica i en l’aplicació del tractament antibiòtic més adequat en cada cas. Aquest avenç no tan sols contribueix a una millor evolució clínica dels pacients, sinó que també afavoreix un ús més racional dels fàrmacs i ajuda a frenar l’aparició de resistències, un dels grans reptes de la medicina actual. Aquest progrés s’emmarca en una estratègia més àmplia de modernització del laboratori, que inclou la renovació de la maquinària d’analítiques bioquímiques, capaç de processar un volum molt superior de proves, i la incorporació imminent d’un robot de preanalítica que automatitzarà tasques repetitives i de poc valor afegit, alliberant temps dels professionals perquè puguin centrar-se en processos estrictament científics. A tot plegat s’hi afegeix el projecte de crear una secció de biologia molecular que permetrà realitzar proves PCR que fins ara s’havien de derivar a l’exterior, ampliant així la cartera de serveis i guanyant en autonomia, eficiència i rapidesa. Aquestes millores arriben en un context de creixement sostingut de l’activitat del laboratori, que l’any passat va assolir prop d’un milió i mig de proves, reflectint tant l’augment de la població com l’evolució de la pràctica mèdica cap a una medicina cada vegada més precisa i preventiva. La capacitat d’adaptar-se a aquesta demanda, d’avaluar la viabilitat de noves tècniques i d’incorporar-les quan són útils i sostenibles és una mostra de bona gestió i de visió a llarg termini. En definitiva, invertir en tecnologia, en organització i en coneixement al laboratori clínic és invertir directament en salut pública, en qualitat assistencial i en un sistema sanitari més resolutiu, modern i preparat per afrontar els reptes presents i futurs amb garanties.