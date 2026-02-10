Una lectura incompleta
Les xifres orienten el debat immobiliari, però reclamen més desglossament per entendre qui compra i per què avui
Les dades publicades pel departament d’Estadística sobre les compres d’habitatge del 2025 aporten elements objectius que ajuden a dimensionar un debat sovint dominat per percepcions i relats parcials. El fet que el 75,1% de les operacions hagin estat realitzades per persones residents i que, en el cas de les societats, el 70% estiguin íntegrament en mans de residents reforça la idea que, estructuralment, el mercat immobiliari andorrà continua pivotant majoritàriament sobre la demanda interna. Aquesta constatació dona arguments al Govern quan afirma que la participació estrangera és minoritària i que no s’ha produït un canvi profund en el perfil del comprador. Ara bé, limitar-se a aquesta lectura seria insuficient per entendre la complexitat del moment actual. El 2025 ha estat un any d’activitat especialment intensa, amb un augment del 35,3% de les transaccions i del 37,3% dels immobles transmesos, xifres que evidencien una pressió creixent sobre un mercat ja tensionat. En aquest context, el fet que les compres de no residents s’hagin doblat en termes absoluts no pot ser justificat sense més ni més com una simple anomalia estadística. El relat governamental, que apel·la al caràcter conjuntural del fenomen i a la necessitat de preservar un desenvolupament equilibrat del sector, és coherent amb el marc regulador vigent, però deixa zones d’ombra rellevants. En particular, es troba a faltar una anàlisi per trams que identifiqui els anys de residència dels compradors. Saber quants d’aquests residents ho són des de fa dècades i quants ho són de manera recent permetria afinar molt millor la interpretació de les dades i detectar on es concentra realment la pressió sobre el mercat. Aquest és, probablement, l’element més interessant i revelador que manca avui en la fotografia estadística. Sense aquesta informació, el risc és caure en una lectura tranquil·litzadora que no afronti les dinàmiques de fons. Si l’objectiu declarat és garantir l’accés a l’habitatge per a la població resident, caldrà anar més enllà de les xifres agregades.