El risc d’un sistema tancat
El Superior ha rebutjat la demanda de Terés i ha avalat el nomenament extern per garantir el funcionament
L’andorranització de la justícia és un objectiu legítim i compartit, però l’experiència recent demostra que accelerar aquest procés sense disposar de totes les garanties pot acabar posant en risc el mateix sistema que es vol reforçar, i aquesta és una realitat que no es pot ignorar. Els darrers mesos han evidenciat fins a quin punt la concentració de magistrats provinents de la Fiscalia ha generat un problema estructural que amenaça el funcionament ordinari del Tribunal de Corts, amb dificultats creixents per formar sala i amb la necessitat recurrent d’elevar batlles de primera instància per evitar la paralització de procediments. Les xifres són prou eloqüents per si soles, amb una cinquantena de situacions de contaminació l’any passat, moltes més que en exercicis anteriors, i amb un repunt clar coincidint amb jubilacions que, paradoxalment, havien actuat fins aleshores com un factor d’equilibri. En un país petit, amb una comunitat jurídica reduïda i fortament interconnectada, la imparcialitat no és només una exigència teòrica, sinó una condició pràctica imprescindible per garantir la continuïtat dels processos i la confiança en la institució. La resolució del Tribunal Superior de Justícia que avala el nomenament de la magistrada catalana Míriam de Rosa recorda que la Constitució preveu la incorporació de jutges forans mentre no sigui possible fer altrament, i que aquesta previsió no és una anomalia, sinó un mecanisme de seguretat per evitar col·lapses com els que ara es comencen a entreveure. Convertir l’andorranització en un principi absolut, desvinculat de les necessitats reals del sistema, pot acabar sent contraproduent si comporta incompatibilitats insalvables, retards injustificats i una dependència excessiva de solucions provisionals. El repte no és tant decidir d’on provenen els magistrats com assegurar que la justícia pugui funcionar amb normalitat, amb estabilitat i amb garanties per a totes les parts. En aquest sentit, el bon funcionament del sistema ha de prevaldre per damunt de qualsevol altre objectiu.