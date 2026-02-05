El Pas, prioritat absoluta
El tall prolongat de l’RN-20 amenaça l’economia del Pas de la Casa i obliga el Govern a reaccionar urgentment
La situació creada pel tall de l’RN-20 ha situat el Pas de la Casa en una fragilitat extrema que va molt més enllà d’una incidència viària puntual i que exigeix respostes polítiques, econòmiques i operatives a l’altura del problema. El Govern fa bé de considerar aquesta qüestió una prioritat absoluta i d’explorar totes les vies institucionals possibles, inclosa la interlocució directa amb el Copríncep francès, Emmanuel Macron, però cal assumir que el temps juga clarament en contra d’Andorra. Les advertències del prefecte de l’Arieja, que ja parla obertament d’un tall que pot allargar-se diverses setmanes, confirmen els pitjors escenaris i obliguen a preparar-se per a un impacte sostingut, especialment en plena temporada d’hivern. El Pas de la Casa és la zona més afectada i ja pateix una davallada d’afluència, dificultats logístiques, incertesa entre comerciants, treballadors i empresaris, i una percepció de desconnexió que pot tenir conseqüències greus si la situació s’allarga. És evident que la seguretat ha de prevaldre i que França actuï amb prudència davant el risc de nous despreniments i allaus, però també és legítim exigir celeritat, coordinació i una comunicació clara sobre els terminis i els escenaris possibles. Andorra no pot limitar-se a esperar que la solució arribi des de fora, sinó que ha de reforçar amb més ambició les alternatives de mobilitat, intensificar el suport econòmic al Pas i anticipar mesures extraordinàries si el bloqueig es cronifica. La cooperació històrica amb França és un actiu innegable i cal preservar-la, però aquesta relació només té sentit si es tradueix en respostes eficaces davant crisis reals que afecten directament la vida quotidiana i l’economia del país. El missatge de tranquil·litat és necessari, però insuficient, perquè la realitat és que el Pas de la Casa viu una situació greu que encara pot empitjorar si la carretera no es reobre en un termini raonable. Davant d’aquest escenari, cal lideratge, previsió i decisions valentes, perquè cada dia que passa amb la frontera tallada és un dia perdut que Andorra difícilment es pot permetre.