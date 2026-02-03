Hivern negre al Pas
El Pas de la Casa afronta un hivern molt negre pels talls d’accés, amb greus conseqüències econòmiques
L’hivern al Pas de la Casa està sent extraordinàriament negre i la successió de talls a la principal via d’accés des de França ho ha confirmat amb tota la cruesa possible. Primer van ser les manifestacions dels ramaders francesos, amb bloquejos reiterats i imprevisibles; després, els temporals de neu, habituals però especialment persistents aquest any, i ara l’esllavissada a l’RN-20, que ha arribat en el pitjor moment possible, en plena temporada alta d’hivern. El resultat és un còctel devastador per a una localitat que depèn gairebé del tot del turisme i que veu com el mercat francès, clau per al seu equilibri econòmic, es dilueix setmana rere setmana. Les dades i els testimonis del sector no deixen lloc a dubtes: hotels amb cancel·lacions, comerços amb dies sencers sense vendes, restauradors amb sales buides, empreses de distribució amb una caiguda abrupta de comandes i un domini esquiable que alerta de pèrdues milionàries i d’un risc encara més greu, el de perdre la percepció d’Andorra com a destinació accessible i fiable. Aquest és un dany que no es mesura només en xifres immediates, sinó en reputació, i que pot arrossegar conseqüències a mitjà termini si no s’actua amb determinació. És evident que ni el comú d’Encamp ni el Govern poden controlar una esllavissada o unes protestes a l’altra banda de la frontera, però sí que tenen la responsabilitat d’acompanyar de manera clara i efectiva els sectors afectats del Pas de la Casa, que no es poden quedar sols davant d’una situació tan excepcional com reiterada. Acompanyar vol dir escoltar, coordinar-se, informar amb transparència, facilitar alternatives reals de mobilitat i, si cal, activar mecanismes de suport econòmic quan l’afectació sigui quantificable. Les reunions anunciades són un primer pas necessari, però insuficient si no van seguides de mesures concretes. El Pas no pot assumir en solitari l’impacte d’un hivern marcat per incidències contínues en l’accés, perquè el que hi passa no afecta només una parròquia, sinó una peça clau del motor turístic del país. Davant d’un escenari tan advers, cal una resposta política a l’altura del problema, amb empatia, rapidesa i compromís real amb comerciants, hotelers i restauradors.