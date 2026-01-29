Les imprudències es paguen
El risc d’allaus obliga a extremar la prudència i a respectar les normes per garantir la seguretat
La muntanya és un entorn tan apassionant com exigent i cada temporada hivernal ho demostra amb cruesa. Les intenses nevades de les darreres setmanes han elevat el risc d’allaus arreu del país i les estacions d’esquí treballen a contrarellotge per garantir que els dominis siguin segurs per a tothom. Tanmateix, encara hi ha qui desatén les advertències, les senyalitzacions i, fins i tot, les indicacions directes del personal tècnic. L’episodi viscut a primera hora del matí d’ahir a Arinsal, on dos esquiadors de muntanya van ignorar l’estació tancada i es van introduir a la zona malgrat l’activació d’un pla d’allaus, frega la temeritat. Que passessin pocs segons abans que es desencadenés una allau al Port Negre només afegeix dramatisme a un comportament irresponsable que hauria pogut tenir conseqüències tràgiques. Cal remarcar, i celebrar, que Grandvalira Resorts hagi decidit denunciar públicament aquest fet, perquè visibilitzar aquestes actituds imprudents és essencial per conscienciar els aficionats i protegir els treballadors que vetllen per la seguretat del domini. No es pot tolerar que, per la conducta d’uns quants, es posi en risc tot un sistema que funciona amb professionalitat, precisió i un alt nivell de compromís. Les estacions ofereixen circuits específics per a l’esquí de muntanya, amb horaris clars i zones habilitades per practicar-lo amb seguretat. Fora d’aquests horaris, s’hi duen a terme tasques de manteniment, desencadenament controlat d’allaus o treballs amb cables que poden provocar accidents greus. Saltar-se aquestes normes no és valentia, és imprudència. I per molt que s’estimi la neu o la llibertat de moviment, el respecte per la feina dels professionals i per la pròpia vida ha d’estar per damunt de tot. Aquesta temporada, més que mai, cal apel·lar a la responsabilitat individual. Escoltar les instruccions, mantenir-se informat i actuar amb sentit comú no és opcional. És una obligació que tenim tots els que estimem la muntanya.