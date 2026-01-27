Primera gran sanció
El pla de xoc contra el contraban al Pas comença a donar resultats. Ara cal perseverança i coherència
Cal felicitar-se per la contundència i eficàcia amb què el Govern ha començat a aplicar el pla de xoc contra el contraban de tabac al Pas de la Casa, una problemàtica que s’arrossega des de fa anys que afecta l’economia, genera competència deslleial i compromet la imatge d’Andorra a l’exterior. La revocació de la llicència a un operador greument infractor és un senyal clar que la modificació de la Llei de mercaderies sensibles no tan sols era necessària, sinó que comença a donar fruits tangibles. L’actuació del cos de duaners, en coordinació amb la policia i altres autoritats, mereix un reconeixement explícit, així com també el suport polític rebut, amb un missatge inequívoc del cap de Govern: no es permetrà que el comerç il·legal es consolidi com una pràctica tolerada. La combinació de més controls, registre reforçat de vendes i sancions exemplars envia el missatge que les regles es compleixen i que hi ha conseqüències per als qui les vulneren. La lluita contra el contraban, però, no es pot limitar a una acció puntual ni a una resposta reactiva. És essencial mantenir la pressió, consolidar els avenços legislatius i tècnics, i garantir que el reforç del cos de duaners –amb més efectius, millor retribució i modernització tecnològica– es tradueixi en més eficiència i dissuasió. El contraban és una amenaça persistent que muta i s’adapta, i només una estratègia ferma i sostinguda pot neutralitzar-la. També cal continuar fomentant la col·laboració amb les autoritats dels països veïns i amb els organismes internacionals, perquè el problema transcendeix les fronteres i només pot combatre’s amb una resposta coordinada. El Pas de la Casa no pot continuar sent una zona grisa en la lluita contra el frau, i la determinació mostrada pel Govern ha de ser el punt de partida per a una nova etapa, més exigent i més clara. És l’hora de deixar enrere la permissivitat i que el missatge sigui compartit per tot el sector comercial: qui compleix, no ha de patir; qui fa trampes, se n’ha d’anar fora. La confiança en el sistema passa per aplicar la llei amb rigor i continuïtat.