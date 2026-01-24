Col·lapse judicial
El bloqueig de la secció civil de la Batllia evidencia greus mancances estructurals i una inacció institucional preocupant
La situació de col·lapse a la secció civil de la Batllia posa en evidència una vegada més la manca de previsió i la inèrcia institucional que arrossega el sistema judicial andorrà des de fa massa temps. El diagnòstic del Col·legi d’Advocats és clar i contundent: el bloqueig d’aquesta jurisdicció, que tracta assumptes essencials del dia a dia de la ciutadania, és només una expressió més d’un encallament estructural que afecta tota l’Administració de Justícia. Que la degana hagi de sortir a demanar un canvi legislatiu per garantir el relleu efectiu dels batlles és un senyal preocupant que el sistema no té mecanismes suficients per autoregular-se ni per respondre amb agilitat a les necessitats actuals. Més enllà de la manca de batlles de reforç, que agreuja els retards tant a la secció civil com a la penal, el problema de fons és una estructura de selecció rígida, opaca i excessivament jerarquitzada que deixa espais buits allà on hi ha d’haver solucions. El procediment actual, basat en concursos interns i externs, sembla més pensat per garantir l’equilibri entre cossos que no pas per donar resposta àgil a les urgències del servei públic. La mobilitat interna, lluny de ser una eina de flexibilitat, acaba generant més incerteses que respostes, i es converteix en una font constant de desorganització i inestabilitat. I mentre la ministra insisteix que la situació no és extrema, el president del Consell Superior de la Justícia adverteix del risc imminent de col·lapse, en un joc de responsabilitats encreuades que només afegeix confusió a la ciutadania i deslegitima encara més el sistema. El sistema no tan sols falla en l’organització, sinó també en la comunicació i en la capacitat d’autocrítica. És urgent una reforma profunda, no només normativa, sinó també de cultura institucional: cal prioritzar la transparència, la previsió i la responsabilitat. No es pot normalitzar que processos essencials per a les persones quedin encallats mesos o anys. Una Justícia lenta és una Justícia fallida. I quan falla la Justícia, falla tot l’Estat.