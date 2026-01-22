Complir els compromisos
Andorra no pot justificar les mancances comparant-se amb altres països si vol complir la Carta Social Europea
L’informe del Consell d’Europa sobre el compliment de la Carta Social Europea torna a posar en evidència les mancances d’Andorra en matèria de drets laborals i socials, una realitat que el Govern intenta suavitzar apel·lant a l’anàlisi comparativa amb altres països europeus. Però aquest recurs retòric no pot esdevenir una justificació acceptable per perpetuar les disfuncions detectades. El Principat, per pròpia voluntat, va signar la carta l’any 2000 i en va ratificar bona part el 2004, assumint així un compromís clar amb uns estàndards que no tan sols tenen valor jurídic, sinó també una funció de guia en l’evolució de les polítiques públiques. L’adhesió a la carta implica acceptar el mecanisme d’avaluació periòdica, que no ha de ser llegit com una simple exigència burocràtica, sinó com una oportunitat per detectar febleses i corregir-les. No es tracta, així, de relativitzar les conclusions dient que altres estats membres també suspenen, sinó de reconèixer que hi ha camí per recórrer i treballar amb determinació per avançar. El fet que Andorra només compleixi un dels set articles analitzats, malgrat els esforços que el Govern assegura haver fet, evidencia que el ritme de millora és insuficient. Àmbits com l’accés a l’habitatge, la negociació col·lectiva, la protecció de la salut o l’adaptació a les noves formes de treball continuen tenint assignatures pendents. És positiu que el país destaqui en igualtat de gènere, però aquest avenç puntual no pot eclipsar la resta de dèficits. Acceptar la carta vol dir comprometre’s amb una transformació real, més enllà dels titulars i dels discursos a la roda de premsa. I fer-ho implica una tasca sostinguda, amb recursos, reformes normatives i voluntat política. L’acord d’associació amb la Unió Europea, que també inclou referències als estàndards socials, reforça encara més l’obligació d’actuar. El país no pot aspirar a la plena integració europea mantenint alhora una aplicació parcial dels drets fonamentals que sustenten l’estat del benestar al continent. Per dignitat institucional i respecte als compromisos internacionals, Andorra ha d’assumir el repte d’estar a l’altura de la Carta Social.