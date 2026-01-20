Prendre consciència del risc
Els locals i les instal·lacions envelleixen i no s’ha de fiar tot a la responsabilitat dels propietaris dels negocis
La de Suïssa no és l’única desgràcia amb víctimes mortals vinculada a establiments d’oci nocturn del passat més recent. A Múrcia, es va produir un incendi per circumstàncies similars el 2023, malgrat que el local espanyol acumulava, a més, irregularitats i deficiències per les quals hauria d’haver estat tancat. Es tracta d’un sector sensible que hauria de tenir en constant revisió les mesures de seguretat i les tragèdies esmentades constaten que no tan sols les relacionades amb les instal·lacions, també les vinculades a les formes d’oci, perquè tant a Crans-Montana com a Múrcia el foc el van originar elements pirotècnics. La presa de consciència per la tragèdia més recent ha provocat que els establiments del país que eventualment han permès aquests elements ja els hagin prohibit, tal com han pogut certificar els bombers. El greu incendi a l’establiment de la localitat suïssa també ha implicat que el cos antiincendis hagi visitat 39 establiments per corroborar que respecten la normativa. Malgrat la constatació de l’elevat compliment de la regulació, val la pena reflexionar sobre els procediments de control tenint en compte que el director dels bombers apunta al Diari que molts dels negocis feia anys que no rebien una visita preventiva. Els locals envelleixen i no s’ha de fiar tot a la responsabilitat dels que els gestionen. Els bombers han anunciat noves rondes d’exàmens per comprovar que aquells defectes que han assenyalat a les visites prèvies s’han corregit i anuncien sancions si no és així. Coincidint amb el procés de revisió d’una reglamentació que frega els cinquanta anys, seria convenient que també s’establissin nous procediments de verificació periòdics perquè, si una cosa no es pot discutir, és que la prevenció és l’acció més poderosa per combatre el risc. I en relació amb la normativa i malgrat que s’usi si no n’hi ha la regulació més avançada i actualitzada d’Europa i els països de l’entorn, també cal qüestionar-se per què hi ha marcs reguladors que costa tant treballar quan impliquen àmbits prou rellevants com el que ens ocupa.