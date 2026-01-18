Com tractar una addicció
La continuïtat d’un tractament no pot estar lligada únicament a criteris de rendiment
El debat sobre com gestionar una recaiguda en el context d’un tractament per addiccions el va obrir Projecte Vida al desembre, quan va denunciar públicament que l’hospital de dia expulsava durant set dies els pacients que patien una recaiguda; un càstig que no entenien en el procés terapèutic. La resposta de la comunitat professional consultada pel Diari és que la recaiguda és tot sovint part del procés, i no pot ser motiu automàtic d’exclusió, o que tractar-la com un fracàs és una mirada simplista. Després d’aquella denúncia els responsables de la unitat van declinar fer cap rèplica, però la resposta la va donar dijous Helena Mas a preguntes del grup socialdemòcrata. La titular de Salut va assegurar que no és una expulsió, sinó un replantejament, una reconducció del tractament de la persona afectada, a banda de lamentar que afirmacions com les de Projecte Vida no fan cap favor a la confiança que necessita el sistema. La ministra ha d’entendre que les entitats també tenen un rol fiscalitzador, que una de les funcions és la d’apuntar les deficiències que observin en allò que faci part dels seus objectius fundacionals. Si allò que l’associació va denunciar és incorrecte, el més indicat hauria estat reaccionar l’endemà. En tot cas, la qüestió principal que ha de preocupar i ocupar és la gestió dels recursos públics destinats a tractar una problemàtica greu de salut. Els serveis lligats a l’administració tenen hàndicaps que no afecten els privats, són limitats i la gestió s’ha d’executar en consonància. Però les decisions que afecten la continuïtat d’un tractament no poden estar guiades únicament per criteris de rendiment o de compliment de normes, com ha quedat clar. Les recaigudes, ens recorden els professionals, no són excepcions del camí; sovint, en són part integrant. El repte del sistema públic és poder fer l’acompanyament més indicat en cada cas, un esforç que no és fàcil, com ja hem dit. Però també hauria d’aspirar a ser més transparent: difondre com es treballa, els condicionants, ajuda la ciutadania a entendre i comprendre.