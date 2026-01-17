Canvi de rumb migratori
Obtenir la residència passiva requerirà una inversió d’un milió d’euros i immobles de com a mínim 800.000
L’augment fins al milió d’euros per obtenir la residència passiva a Andorra, recollit en la nova Llei Òmnibus 2, suposa un canvi significatiu en la política d’atracció de residents amb alt poder adquisitiu. Aquesta reforma busca reforçar el compromís amb una economia més sostenible, tot prioritzant una inversió real al país. A diferència d’altres models internacionals, com el de la targeta daurada als Estats Units, aquí la inversió no és a fons perdut, sinó que ha de tenir una incidència directa en el teixit econòmic andorrà. L’objectiu és clar: garantir que aquelles persones que vulguin establir-se al Principat contribueixin activament al desenvolupament del país. En aquest sentit, l’increment del valor mínim dels immobles que poden adquirir-se -ara de 800.000 euros- és una eina per orientar millor el tipus d’inversió que es vol fomentar, encara que es tracta d’un punt controvertit ja que pot alimentar la continuïtat de projectes immobiliaris de luxe en un context de falta d’habitatge per viure. No s’ha limitat la possibilitat d’invertir en habitatge, com havien demanat alguns grups. Es plantegen canvis importants per als autònoms i en matèria d’immigració. El nou requisit de 50.000 euros a fons perdut per als treballadors per compte propi pot generar debat, però respon a la necessitat d’enfortir el compromís empresarial amb el país. A la vegada, l’enduriment de les sancions en casos de frau en reagrupaments o residències busca garantir el rigor i la seguretat jurídica, tot i que caldrà veure si aquest enduriment és proporcional a la falta. La nova llei intenta trobar un equilibri entre la protecció dels interessos nacionals i la voluntat d’obrir el país a noves oportunitats. Tot i les discrepàncies, és positiu que el treball parlamentari hagi afavorit el diàleg i el consens en molts punts. El repte serà fer un seguiment acurat de l’aplicació real de la norma, escoltar les veus del sector privat i garantir que la legislació no esdevingui un fre per al dinamisme econòmic. Caldrà avaluar amb rigor si aquestes mesures aconsegueixen els objectius.