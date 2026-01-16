Picabaralles al Consell
El Consell General ha de ser espai de debat ferm però respectuós, no de confrontació personal
El Consell General és, per definició, l’espai on es confronten les idees, es debaten les polítiques públiques i es construeix el futur legislatiu del país, una peça central del sistema democràtic andorrà que garanteix la pluralitat i el diàleg entre visions diferents. És normal, per tant, que el cap de Govern i el líder de l’oposició discrepin sovint, i que aquesta discrepància es manifesti de manera clara i directa dins la cambra, perquè aquesta és la seva funció i perquè els ciutadans tenen dret a veure reflectits els seus posicionaments a través de les veus dels seus representants. Ara bé, aquest legítim intercanvi d’arguments, que pot ser intens i fins i tot contundent, no hauria de desbordar mai els límits del debat polític per convertir-se en una exhibició de desavinences personals. El parlament no ha estat concebut com un escenari per a picabaralles o retrets de caràcter individual, sinó com un lloc on prevalen els valors de la responsabilitat institucional, el respecte mutu i la recerca del bé comú. Tot i això, cal reconèixer que, malgrat les enganxades que s’han produït en algunes sessions recents, el to general dels debats s’ha mantingut dins els paràmetres que exigeix una institució d’aquest nivell. El respecte formal s’ha preservat, les formes s’han mantingut, i això és motiu de reconeixement. La política parlamentària pot i ha de ser crítica, incòmoda i exigent, però no hauria de caure mai en el terreny del descrèdit personal ni de l’enfrontament innecessari. El Consell General és una eina essencial per a la governabilitat i també un símbol del tipus de democràcia que volem preservar: una democràcia que permet la discrepància però que es fonamenta en el respecte institucional, en la paraula argumentada i en la convicció que el debat, per viu que sigui, ha de servir per construir i no per dividir. Aquesta és la responsabilitat que recau en tots els representants, i també l’exigència legítima de la ciutadania.