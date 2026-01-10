Reforçar la policia
Andorra necessita més policies per mantenir els alts estàndards de seguretat i afrontar el creixement
El jurament dels set nous agents de la 58a promoció del cos de policia representa un pas endavant necessari per garantir que la seguretat al Principat continuï sent un dels grans actius del país. Amb aquesta incorporació, el nombre d’efectius arriba als 266 agents, una xifra que podria augmentar fins als 290 si tots els aspirants que es troben en formació superen les proves i el període de pràctiques. Tot i aquest increment, el director general del cos, Bruno Lasne, ha reiterat la necessitat d’assolir els 300 agents actius per adequar la plantilla a les necessitats actuals d’un país que ha crescut de manera notable en població i en activitat. Aquesta actualització no respon a cap situació de crisi, sinó a una planificació coherent per mantenir la capacitat de resposta, la presència al territori i la prevenció, que són pilars fonamentals de qualsevol model policial modern. L’excel·lent posició d’Andorra en l’índex mundial de seguretat, que la situa com el segon país més segur del món i el primer d’Europa, no ha de generar autocomplaença, sinó responsabilitat. El mateix cap de Govern, Xavier Espot, va destacar que la seguretat és una carta de presentació i una eina de projecció internacional que cal preservar amb inversió constant i amb una política de recursos humans sòlida. En aquest sentit, la formació dels nous agents és tan important com l’augment numèric de la plantilla. La qualitat del servei policial només es pot garantir si els efectius reben una preparació rigorosa, actualitzada i exigent. La situació d’una de les aspirants de la promoció, que encara no ha pogut completar el període de prova per una baixa mèdica, recorda que la formació és un procés delicat i fonamental. Per això, també cal garantir les condicions laborals, retributives i d’estabilitat necessàries per fer atractiva i sostenible la professió. La seguretat no és un fet puntual, sinó una construcció col·lectiva que requereix previsió, recursos i compromís institucional.