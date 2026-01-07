Un Nadal excepcional
Les estacions registren xifres rècord per Nadal i consoliden el seu paper com a motor econòmic del país
Les dades d’afluència registrades durant les vacances de Nadal a les estacions d’esquí del país confirmen que estem davant d’una de les millors arrencades de temporada dels darrers anys. Més de 336.000 dies d’esquí entre el 24 de desembre i el 6 de gener situen aquest Nadal com el millor dels últims sis exercicis, superant les ja excel·lents xifres de l’hivern passat. A més de l’ocupació, les condicions de neu han estat excepcionals, amb una mitjana de més de 190 quilòmetres esquiables a Grandvalira i el 100 % del domini obert a Pal Arinsal i Ordino Arcalís, cosa que no es donava des de feia temps. El 29 de desembre es va registrar un rècord històric de 34.523 esquiadors en un sol dia entre les tres estacions, una fita que evidencia la capacitat d’atracció del nostre model turístic i la seva maduresa operativa. També han estat un èxit les activitats paral·leles, com les baixades de llumetes o la cavalcada del Pas de la Casa, que reforcen la vivència familiar i l’atractiu global de l’oferta. El turisme de neu continua sent, amb diferència, el principal motor de l’economia andorrana, un actiu que no només aporta ingressos directes, sinó que dinamitza sectors com l’hoteleria, la restauració o el comerç. A l’espera de conèixer les xifres oficials d’ocupació hotelera, tot fa pensar que aquest període nadalenc ha estat excepcional també en allotjaments, tal com ho apunten les primeres impressions del sector. A més, les bones previsions meteorològiques i l’alt ritme de reserves anticipades per a gener i febrer auguren una continuïtat positiva que permet encarar amb optimisme el gruix de la temporada. En un hivern marcat pel repte de mantenir la competitivitat en un context de canvi climàtic i incertesa econòmica internacional, resultats com aquests posen en valor la feina ben feta i la importància d’invertir de manera sostinguda en qualitat, innovació i promoció. Cal celebrar l’èxit d’aquest inici de temporada, però també aprofitar l’impuls per reforçar el posicionament del país com a destinació de neu i natura de primer ordre, una aposta que continua sent clau per al present i el futur d’Andorra.