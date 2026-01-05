El futur és sostenible
El 84% dels enquestats vol impulsar energia pròpia per reduir la dependència exterior existent actualment
Els resultats de l’últim Observatori d’Andorra Recerca + Innovació deixen una conclusió clara que no pot passar per alt en cap despatx ni taula de consell. La societat andorrana vol avançar cap a un nou model energètic basat en la generació pròpia i l’aprofitament de fonts netes i sostenibles. Més de vuit de cada deu persones creuen que cal impulsar projectes al territori, i gairebé la meitat es declara obertament a favor d’aquesta transformació. Tanmateix, la realitat és que aquesta voluntat s’està traduint en accions públiques concretes però possiblement cal més tenint en compte el consens social. Si la demanda és clara, l’oferta institucional hauria de ser-ho també. I això implica més que bones intencions: implica pressupost, planificació tècnica, lideratge públic i una visió clara de país. Els ciutadans no només donen suport a les energies netes, sinó que demanen instal·lacions distribuïdes. Volen aprofitar edificis i infraestructures, però també estan oberts a intervencions controlades en terrenys oberts. Aposten per l’equilibri, pel seny i per la responsabilitat col·lectiva. Mentrestant, la realitat a les llars continua lligada a sistemes antics i contaminants. Més de la meitat del país s’escalfa amb gasoil, i les opcions sostenibles tenen una presència residual. Aquest desfasament entre opinió i pràctica no es resoldrà sol. Cal una empenta decidida per trencar les inèrcies i eliminar barreres tan econòmiques com administratives. Qui governa hauria d’entendre que té a les mans una oportunitat històrica. No només per reduir la dependència, sinó per modernitzar estructures, generar ocupació, reforçar la cohesió social i dotar el país d’una sobirania real. La ciutadania ha fet el primer pas. Ara toca que les institucions sàpiguen llegir aquest moment i actuïn en conseqüència. Cal escoltar amb atenció, impulsar amb valentia i executar amb eficiència, perquè la confiança de la població no és infinita i les oportunitats que no es prenen avui poden convertir-se en obstacles demà. El temps del dubte ha passat. El futur passa per decisions.