Llarga jubilació, grans reptes
Gairebé 22 anys després dels 65 representen un desafiament estructural per al sistema social, econòmic i sanitari
L’envelliment de la població és un dels grans desafiaments del segle XXI i Andorra no n’és cap excepció. L’últim informe del Departament d’Estadística constata una esperança de vida als 65 anys que supera els 21 anys, amb diferències notables entre sexes i un comportament per sobre de la mitjana europea. Aquesta dada, positiva en termes de salut i benestar, obre alhora interrogants socials i econòmics que no poden ser ignorats. Celebrar una longevitat creixent és just, reflecteix dècades de millora sanitària, d’hàbits saludables i de polítiques públiques encertades: viure més anys després de la jubilació és, sens dubte, una conquesta, més temps per gaudir, créixer, participar i contribuir a la comunitat, una etapa llarga i, potencialment, activa. Ara bé, aquesta nova realitat també comporta pressions creixents, el sistema de pensions –pensat per a una estructura demogràfica molt diferent– haurà de sostenir-se durant més temps i per a més persones, els serveis sanitaris hauran d’adaptar-se a una població amb necessitats específiques i canviants, el model residencial, el transport públic, els espais urbans... tot reclama una mirada renovada. A més, la desigualtat entre sexes persisteix, les dones viuen més, però sovint amb més precarietat, menys recursos i més càrregues familiars. Envellir no pot ser un fet neutre, ha d’anar acompanyat de mesures que corregeixin aquestes bretxes estructurals, especialment en un context com l’andorrà, en què la mida reduïda del país accentua les distorsions puntuals i obliga a polítiques públiques encara més precises i adaptades. La comparació internacional confirma el bon posicionament del Principat però també adverteix que no es pot abaixar la guàrdia, els referents europeus mostren que la qualitat d’aquest període vital no depèn només dels anys afegits sinó de com s’omplen, amb serveis, oportunitats i reconeixement. En definitiva, tenir gairebé 22 anys al davant després dels 65 és una oportunitat i una responsabilitat, i la societat andorrana ha d’afrontar aquest escenari amb realisme i ambició.