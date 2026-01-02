La llista pendent
El 2026 és any preelectoral, un element distorsionador de la voluntat de diàleg en els grans reptes compartits
Són dossiers que han marcat el 2025 que acabem de deixar enrere i que el 2026 no perdran el focus. El que més neguiteja la ciutadania (ho ha repetit el darrer Observatori d’AR+I) és l’habitatge i l’any arrenca amb el deure pendent de com es resoldrà la descongelació dels contractes de lloguer: una carpeta complicada, com s’ha tornat a evidenciar en la decisió del Govern de posar-la en quarantena fins a intentar una nova ronda de consultes per cercar una solució que no signifiqui un problema major. En paral·lel, creixerà el parc públic i més famílies accediran a un lloguer assequible, tot i l’evidència que l’oferta haurà d’augmentar per resoldre la crisi. Sobre la carpeta europea i després de la quantitat de cops que el calendari ha saltat pels aires, cal suposar que els primers mesos de l’any s’haurà tancat la naturalesa jurídica mixta i que el Govern haurà de decidir sobre la convocatòria del referèndum, sobre el quan i la pregunta. També ha d’arribar més aviat que tard l’encaix pretès per a la despenalització de l’avortament, una altra qüestió que, quant a terminis, s’escapa del control d’Andorra. L’executiu ha optat per la prudència després que el Vaticà refredés la intenció inicial de tenir embastat un projecte de llei a final del 2025. Són reptes majors per a Andorra, que també n’afronta un d’envergadura pel que suposa de dibuix del futur: el del model de creixement. Són neguits compartits per la totalitat de l’arc parlamentari, malgrat els posicionaments divergents de com afrontar-los. I ens deixàvem les pensions, en què sembla que se cerca un acord de mínims perquè els canvis de caràcter estructural tampoc no són compartits. Parlant d’enteses, el 2026 és un any preelectoral amb les connotacions que una cursa cap als comicis pot tenir en la voluntat de diàleg. Els moviments de reconfiguració de l’escenari polític van començar l’any passat i, òbviament, s’intensificaran. Els que tenen el repte majúscul són Demòcrates, que hauran d’escollir nou líder per mirar de revalidar la majoria en un context de desgast després de 14 anys al poder.