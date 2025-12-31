Normalització de l’absurd
Pagar per ser insultat i fer cua revela una societat que confon entreteniment amb humiliació consentida
A l’editorial d’ahir desitjàvem que el fenomen de la creperia de la Rotonda no es tanqui amb multes i altres mesures de dissuasió. Tot apunta que no serà així i que el conflicte pren una nova dimensió. D’una banda, pot semblar injust que un comú aprovi una modificació de l’ordinació de convivència ciutadana exclusivament destinada a un establiment. Genera alguns dubtes –amb relació només a les cues– si l’actuació seria igual si el propietari tingués un perfil més de moda, un inversor prohom andorrà o un reconegut influencer amb milers de seguidors. Però també ahir ens posicionàvem a favor de garantir que les aglomeracions de fans no ocasionin problemes com ara bloquejar voravies o acabar envaint l’espai per al trànsit rodat, amb el consegüent perill per a la seguretat. La creperia s’ha convertit en un fenomen que inunda les xarxes socials i que ha derivat en una atracció. Turistes fan una llarga cua no tant per menjar una crep de nutella, sinó per importar-se de record els insults i les barbaritats d’aquest personatge. Aquest és l’esperit del negoci, gent afamada de denigració que interpreta les paraules malsonants com un afalac. Aquesta història, no tan divertida, dona peu a interpretacions. La primera és que les principals perjudicades són les dues botigues del costat, que queden amagades per les aglomeracions. La segona apunta a una societat que, tot i considerar-se avançada, sembla caminar cap a una banalització preocupant del respecte i la dignitat, en què pagar per ser insultat i fer una cua d’una hora esdevé una experiència desitjada. L’atracció pel grotesc ha superat el valor del servei. Mentrestant, els comerços del costat, que no tenen ni polèmica ni són virals, pateixen les conseqüències, els resta clientela i els genera molèsties. I el risc no és menor: la presència massiva de persones en una vorera estreta d’una avinguda molt transitada pot acabar en tragèdia. I dos punts molt inquietants: ahir es va comprovar que el propietari no interpreta cap personatge. El personatge és ell. I per primer cop ahir va intervenir la policia.