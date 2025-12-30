Els negocis ‘virals’
Els responsables dels establiments han de fer-se càrrec de les conseqüències de la seva repercussió
Escapa a l’enteniment de molts que la gent faci cues de més de mitja hora per un esmorzar bàsic de cafè i croissant o per menjar-se una crep atreta per qui hi ha darrere del taulell. Però això passa i s’està vivint a Andorra amb tanta repercussió que el comú d’Andorra la Vella ha hagut de reaccionar introduint a l’ordinació de convivència ciutadana regles específiques per a la gestió de cues que es fan a les portes dels establiments. Es tracta de garantir que les aglomeracions de fans no ocasionin problemes tipus bloquejar voravies o acabar envaint l’espai per al trànsit rodat, amb el consegüent perill per a la seguretat. Tot i que la corporació no va voler apuntar ningú, el cert és que l’establiment més problemàtic és la creperia de l’avinguda Meritxell tocant a la Rotonda pel lloc on està situada: de pas de molta gent, de circulació de vehicles, i amb botigues a tocar que òbviament no volen que els tapin l’entrada perquè també han de fer caixa per sobreviure. El seu responsable ha aconseguit guanyar-se, a través del personatge que s’ha creat a les xarxes (ho deixarem en peculiar), una repercussió que travessa fronteres, així que aquests dies de punta d’afluència de turistes és una atracció més a visitar. Res a objectar, és el poder de les xarxes socials que també es viu diàriament a l’avinguda Tarragona, amb el negoci-cafeteria de dos influencers amb milers de seguidors que en alguns casos admeten que venen específicament a Andorra per entrar-hi. La qüestió és que els responsables dels establiments també han de fer-se càrrec de les conseqüències d’aquesta repercussió, i per això és comprensible que l’administració comunal hagi imposat normes. Regles que han de ser per a tothom, òbviament. No seria admissible que un agent de circulació hagués de fer permanència a la porta d’un establiment per vigilar que la gent no envaís la carretera perquè no és aquesta la funció dels recursos públics. Dit això, s’espera que tothom posi de la seva part i que no calgui arribar a imposar multes i crear un conflicte encara més viral.