La transformació dels vials
El guany de les noves infraestructures tindrà data de caducitat si els cotxes se segueixen multiplicant
Sant Julià pateix les conseqüències de ser la principal porta d’entrada a Andorra des de l’exterior; la Massana, de ser lloc de pas de la població de la vall del Nord al centre del país, lloc de treball i de lleure principal. Les dues parròquies estan immerses en obres públiques cabdals que esdevenen una oportunitat per transformar els respectius centres urbans, que guanyaran en seguretat i també en benestar i qualitat de vida. Malgrat que no és fins a final del 2027 que es preveu que la variant de la Massana sigui plenament operativa, el comú ja comença a treballar en el que ha de ser el futur de l’avinguda Sant Antoni. L’objectiu és licitar durant els primers mesos del nou any el projecte de remodelació per tenir-lo embastat per a quan es puguin començar les obres que estan òbviament lligades a l’acabament de la desviació. Les dades són concloents: es calcula que el centre de la parròquia perdrà el 72% del trànsit que hi passa cada dia. La mobilitat ha de tenir, doncs, poc a veure amb la que veïns, conductors i vianants experimenten actualment, i per això s’obre l’oportunitat de redissenyar una avinguda més pensada per a qui la camina, amb voreres més àmplies i més verd. Una transformació que implicarà també salut, per la quantitat de fum que es deixarà de respirar. Sant Julià viurà un canvi similar un cop s’acabi el túnel de Rocafort durant el 2027 i la corporació laurediana també té plans de futur per a quan s’hagi completat una variant ara a mitges. La mobilitat és un dels grans problemes d’Andorra malgrat que la gratuïtat del transport públic ha retardat un col·lapse que ja tenia data. Les noves infraestructures han d’ajudar a absorbir circulació i a minimitzar l’impacte de cues i retencions i, com dèiem, a tenir ciutats més amables. Però les noves carreteres no són una solució definitiva: el debat sobre el creixement, el poblacional i el turístic, són indissociables de tot aquest replantejament. Perquè les noves infraestructures poca solució seran o ho seran amb data de caducitat si els cotxes se segueixen multiplicant.