Marxa enrere del Govern
L’executiu ajorna l’aprovació del projecte de llei del lloguer i opta per una nova ronda de consultes prèvies
El compromís reiterat del Govern d’aprovar abans de finalitzar l’any el projecte de llei que ha de regular l’aixecament de les pròrrogues dels contractes de lloguer ha acabat en paper mullat i el calendari anunciat s’ha dinamitat amb una maniobra que, sota l’aparença d’una ronda de consultes més àmplia, evidencia en realitat un gir forçat per la manca d’entesa interna dins de la majoria parlamentària i la pressió de sectors que han fet sentir el seu desacord amb l’esborrany conegut. L’executiu, que havia posat la directa per aprovar el text, ha frenat de cop a causa de les diferències encara no resoltes, i aquesta rectificació de darrera hora, per molt embolcall comunicatiu que s’hi posi, no fa altra cosa que generar incertesa en un tema tan sensible com el de l’habitatge. La ministra Conxita Marsol, que en les darreres setmanes havia mantingut contactes amb entitats socials i amb propietaris, ha optat per desaparèixer de l’escena en el moment clau, i ha estat el portaveu qui ha hagut de donar la cara sense aportar explicacions de fons sobre la decisió ni sobre l’estat real de la negociació. La manca de claredat en la comunicació i l’absència de concreció reforcen la sensació que el Govern no controla els tempos polítics ni té una estratègia clara per encarar la desregulació anunciada per al 2027. La voluntat d’aconseguir un text d’equilibri entre drets dels llogaters i legítimes aspiracions dels propietaris és comprensible, però no ho és tant haver generat expectatives sobre un calendari que ara s’ignora sense autocrítica ni reconeixement d’errors. Si el nou termini del primer trimestre del 2026 tampoc no es compleix, la credibilitat del Govern en aquesta matèria quedarà greument erosionada, i la responsabilitat política, especialment de la ministra d’Habitatge, haurà de ser assumida d’una vegada per totes amb conseqüències clares i no amb silencis calculats. El debat és necessari i pot enriquir el text, però cal més coratge polític i menys improvisació per guanyar-se la confiança de la ciutadania.