Aval internacional
Andorra consolida la seva reputació internacional situant-se entre els països amb menys risc de blanqueig
Andorra ha assolit una fita rellevant en matèria de prevenció de delictes financers en situar-se entre els països amb menor risc de blanqueig de capitals segons el Basel AML Index 2025, un reconeixement internacional que avala la feina feta durant els darrers anys per reforçar el sistema legal, institucional i financer del país. El Principat apareix en la posició 171 de 177 jurisdiccions analitzades, amb una puntuació de 3,48 sobre 10, un indicador que el col·loca al setè lloc mundial i el consolida dins la franja de risc baix. Aquest resultat reflecteix no només la qualitat del marc normatiu andorrà, sinó també l’esforç sostingut per adaptar-se als estàndards del Consell d’Europa, del Moneyval i del Grup d’Acció Financera Internacional, en un context global en què només s’ha registrat una millora marginal en la mitjana mundial. L’evolució positiva d’Andorra també posa en valor la capacitat d’un país petit per implementar reformes exigents, garantir la traçabilitat de les operacions financeres i articular mecanismes de supervisió i cooperació internacional efectius. La posició compartida amb països com Suècia i immediatament darrere d’Estònia i Dinamarca, nacions referents en transparència institucional, reforça el prestigi del sistema financer andorrà i representa un actiu reputacional de primer ordre per a l’economia nacional. En un moment en què les noves tecnologies i els actius digitals plantegen nous desafiaments a escala global, la solidesa manifestada per Andorra és una mostra de maduresa institucional i de compromís amb la lluita contra el crim financer. L’informe també evidencia la importància de mantenir la vigilància, l’actualització constant del marc regulador i la inversió en eines de detecció i control, especialment davant l’evolució dels riscos associats a la corrupció, la manca de transparència o la inestabilitat política en altres indrets del món. La posició assolida enguany és motiu de reconeixement i hauria d’estimular a seguir aprofundint en la cultura del compliment i en l’alineament amb les millors pràctiques internacionals, no només com a requisit normatiu, sinó com a pilar de credibilitat, estabilitat i confiança de país.