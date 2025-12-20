Posició dels propietaris
Els propietaris rebutgen l’esborrany de la nova llei, però haurien d’implicar-se més en la solució habitacional
L’Associació de Propietaris de Béns Immobles d’Andorra ha alçat la veu amb força per expressar el desacord amb l’esborrany de la nova llei d’arrendaments, i ho ha fet amb un discurs ben articulat i amb reivindicacions clares que reflecteixen la defensa dels interessos del col·lectiu. El comunicat posa sobre la taula arguments que, des de la seva perspectiva, evidencien les limitacions de les polítiques públiques d’habitatge aplicades fins ara i denuncia que la nova proposta no representa una desregulació efectiva, sinó una continuació de la intervenció. Reclamen que se’ls carrega injustament amb una responsabilitat social que, segons afirmen, hauria de recaure sobre l’Estat i el conjunt de la societat. És legítim que els propietaris defensin els seus drets i el valor del seu patrimoni, però la posició també evidencia una manca de voluntat de corresponsabilitzar-se en la recerca de solucions estructurals a un dels principals problemes que viu el país: l’accés a l’habitatge i l’elevat cost del lloguer. No es pot obviar que Andorra pateix una greu crisi residencial, agreujada per l’augment sostingut de la demanda i una oferta que no ha crescut al mateix ritme. La participació del sector privat és imprescindible per revertir aquesta situació, i això implica no tan sols reclamar millors condicions fiscals o menys regulació, sinó també assumir un paper actiu i constructiu en la definició d’un model que sigui sostenible, just i que garanteixi el dret a l’habitatge. Les dades que aporta l’APBI poden contribuir al debat, però no han de servir per justificar un bloqueig de les reformes. És necessari trobar un punt d’equilibri entre els drets legítims dels propietaris i les necessitats socials creixents. La política d’habitatge no pot avançar si una de les parts clau se situa fora del consens. El diàleg i la corresponsabilitat han de ser els eixos centrals d’una reforma que, si vol ser efectiva, no pot néixer només des del conflicte o des de la defensa exclusiva dels interessos propis.