El magistrat de la Mitra
El nomenament de Víctor Torre de Silva genera reaccions polítiques diverses i expectació institucional
El nomenament de Víctor Torre de Silva i López de Letona com a nou magistrat del Tribunal Constitucional ha generat una reacció destacada entre els grups polítics del Consell General, que han expressat posicions diverses davant la decisió presa pel Copríncep episcopal, Josep-Lluís Serrano. El nou magistrat de l’Alt Tribunal, amb una trajectòria acadèmica i institucional sòlida a Espanya, ha estat vinculat a càrrecs rellevants dins del govern del Partit Popular i en institucions com el Consell d’Estat o el Congrés dels Diputats. La seva elecció ha estat rebuda amb sorpresa per una part dels representants parlamentaris, que han posat en relleu el seu perfil conservador i la manca de connexió amb la realitat andorrana. Des del Partit Socialdemòcrata i Concòrdia s’han expressat reserves quant a la direcció ideològica que podria adoptar el Tribunal Constitucional amb aquesta incorporació, especialment pel que fa a qüestions com ara l’avortament, mentre que des d’Andorra Endavant s’ha apuntat la proximitat del nomenat amb figures implicades en l’anomenada operació Catalunya. Altres veus, com la del grup demòcrata, han optat per mantenir el respecte institucional a una decisió que es considera pròpia del Copríncep episcopal dins el marc constitucional. La designació s’ha produït després que finalitzés el mandat del magistrat Josep-Delfí Guàrdia Canela, i completa l’actual composició del tribunal juntament amb Joan Manel Abril, Pere Pastor i Jean-Yves Caullet. El debat entorn d’aquest nomenament reflecteix la sensibilitat que envolta la composició dels òrgans constitucionals, especialment en moments en què s’aborden temes socials i polítics de fons, i posa sobre la taula la qüestió del pes simbòlic i pràctic de les decisions institucionals. Més enllà de les valoracions particulars, el desenvolupament futur de l’activitat del Tribunal Constitucional i les seves resolucions permetran valorar si es confirma o no la percepció de canvi d’orientació que alguns sectors han expressat arran d’aquest nomenament.