Mesures contra el contraban
El Govern endureix el control del tabac al Pas mentre els venedors reclamen mesures més equilibrades
La modificació del reglament de control de mercaderies sensibles aprovada pel Govern representa un nou pas en l’estratègia per combatre el contraban de tabac al Pas de la Casa, una problemàtica que continua generant tensions comercials, inestabilitat jurídica i un impacte directe en la reputació internacional del país. Les noves mesures, com ara l’horari restringit de venda de tabac entre les set del matí i les vuit del vespre o l’ampliació dels requisits de registre i comunicació de vendes, han estat rebudes amb incomoditat per part d’una part dels comerciants, que reclamen una actuació més equitativa i proporcional. Tot i així, és evident que el contraban requereix una resposta ferma i sostinguda per part de les institucions, ja que no tan sols posa en risc els interessos econòmics del país, sinó també el compliment dels compromisos internacionals en matèria de fiscalitat i control de mercaderies. La introducció de criteris més estrictes per al registre de vendes i la traçabilitat dels productes venuts són instruments útils per millorar la supervisió, alhora que la convocatòria de places d’agent de policia reforça el vessant operatiu de la lluita contra aquestes pràctiques il·lícites. És cert que la mesura de limitar els horaris pot tenir un efecte desigual segons el tipus d’establiment i la seva capacitat d’adaptació, i també que cal continuar escoltant els representants del sector per fer els ajustaments necessaris. Però és igualment cert que la situació requereix una resposta estructurada i valenta, que combini la regulació, la inspecció i l’acció policial, amb una clara voluntat de fer complir la normativa. Per això, més enllà de les crítiques puntuals, és imprescindible mantenir el rumb i garantir que la lluita contra el contraban es consolidi com una prioritat de país. I perquè aquesta sigui realment efectiva, caldrà incrementar les mesures de control i aplicar-les amb continuïtat i rigor, amb el suport del sector i el consens institucional necessari.