Refermar un compromís
Andorra i França consoliden el sistema educatiu gal al país amb un nou conveni que renova la cooperació deu anys
La renovació del conveni d’ensenyament entre Andorra i França, formalitzada ahir en el marc de la comissió mixta francoandorrana celebrada a París, representa molt més que un acord administratiu. És la reafirmació d’un compromís històric que garanteix el manteniment d’un dels tres pilars del sistema educatiu andorrà i que consolida, una dècada més, la presència del model francès al Principat. En un moment en què l’educació esdevé clau per a la cohesió social i per a la formació de ciutadans crítics i oberts al món, blindar aquest sistema és una decisió estratègica. L’acord no tan sols garanteix la continuïtat, sinó que incorpora millores estructurals importants, com ara la remodelació del Lycée Comte de Foix, un projecte a vuit anys vista en què Andorra assumirà el 70% del cost, però que ha estat valorat pel Govern com una inversió raonable davant la implicació constant i molt més elevada de França en el finançament del centre. Aquest esforç compartit parla d’una relació bilateral madura, basada en la confiança, l’equilibri i la voluntat de sumar. El text acordat també reforça l’ensenyament de la llengua i la cultura andorranes dins del sistema francès, alhora que impulsa la dimensió plurilingüe i cultural de l’educació. Aquesta aposta pel respecte i la complementarietat consolida el model educatiu plural que defineix Andorra, on conviuen tres sistemes en igualtat de condicions. L’existència d’aquesta diversitat no és només una garantia de llibertat per a les famílies, sinó també una fortalesa per al país en termes de riquesa pedagògica i d’adaptabilitat a un món cada cop més globalitzat. Que França mantingui el seu compromís actiu amb l’ensenyament al país, i que Andorra en reforci la corresponsabilitat, és una mostra de maduresa institucional i de visió de futur. En un entorn canviant, en què molts països redueixen recursos o qüestionen els fonaments dels seus sistemes educatius, Andorra i França opten per consolidar allò que funciona, amb responsabilitat i amb perspectiva de país.