Fi a les cues a la Massana
L’obertura parcial de la desviació de la Massana marcarà un punt d’inflexió en la mobilitat local
L’inici de la circulació parcial per la desviació de la Massana d’aquí a un any és una bona notícia, molt esperada per una part important de la ciutadania. Després de dècades reclamant solucions als embussos quotidians, especialment en hores punta, i de conviure amb un trànsit dens que afecta la qualitat de vida, el fet que es comencin a veure resultats concrets d’aquesta infraestructura tan demanada representa un avenç significatiu. El projecte, un dels més ambiciosos de la legislatura en matèria viària, permetrà descongestionar el centre de la vila i millorar la mobilitat entre parròquies, alhora que reforçarà la seguretat i reduirà els nivells de contaminació en punts tan crítics com la zona del telecabina, identificada com una de les més afectades del país. El pas inicial serà limitat als vehicles lleugers i no afectarà encara els camions i els autobusos, però marca una fita que, sens dubte, donarà un respir als veïns de la Massana, Anyós, l’Aldosa i Ordino. Més enllà de la funcionalitat immediata, la desviació també permetrà replantejar urbanísticament el centre de la parròquia, amb espais més amables i accessibles per als vianants. En aquest context, el sobrecost estimat d’entre el 5% i el 10% respecte al pressupost inicial ha de ser interpretat amb perspectiva. El context econòmic i l’augment generalitzat dels preus dels materials en els darrers anys han impactat moltes obres públiques arreu i una desviació d’aquesta envergadura no n’és cap excepció. El més important és que el projecte avança en els terminis previstos, amb una gestió transparent i amb una planificació que mira cap al futur. Les obres d’aquesta naturalesa són complexes i generen molèsties, però quan el resultat és una millora clara per als residents, el balanç es decanta cap al benefici col·lectiu. Els avenços anunciats, sumats a les adjudicacions imminents de nous trams, demostren un compromís ferm per complir els objectius d’una obra que marcarà un abans i un després a la vall.