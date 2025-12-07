La necessitat d’un nou model
Ha arribat l’hora de posar ordre i garantir un marc de qualitat que aporti valor afegit al país
La nova estratègia d’ensenyament superior serà fruit d’una reflexió que comptarà amb totes les institucions implicades i que pretén revertir una situació que ha dut a tenir en pocs anys un boom de centres educatius que aquesta setmana n’ha afegit un: l’UDDI, el setè autoritzat. Queden pendents quatre més que estan seguint el procés administratiu que s’haurà de regir per la normativa anterior, la vigent quan es va formalitzar el tràmit. No obstant, aquesta estratègia que es vol aprovar no més tard del curs vinent serà d’aplicació a totes i cadascuna de les institucions, que tindran cinc anys per adaptar-se; si no ho fan, serà un incompliment que tindrà les repercussions dictades a la normativa. És, per tant, l’oportunitat de posar ordre i garantir un model de qualitat que aporti valor afegit al país. La direcció de l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior, l’AQUA, ja va posar de manifest fa uns mesos que aquesta eclosió d’universitats podia acabar afectant la imatge del Principat, un territori que tot just s’acosta als 90.000 habitants i que ha experimentat un creixement exponencial de centres universitaris. És evident que cal un canvi de rumb i que no es tracta només de regular el creixement, sinó de decidir quin model d’ensenyament superior es vol. I per això cal fixar nous mecanismes de seguiment i control. La mateixa AQUA reivindica poder fer una avaluació posterior per tenir els instruments de verificació que allò que s’ha escrit inicialment sobre el paper en un pla estratègic s’acaba complint. És necessari establir circuits per garantir que les institucions no només neixen amb bones intencions, sinó que mantenen un compromís real amb la qualitat i la millora contínua. Reordenar l’ecosistema universitari no és anar contra la iniciativa privada ni frenar la innovació educativa. És posar les bases per a un sistema sòlid, sostenible i útil. I és, sobretot, garantir que quan un estudiant andorrà —o estranger— tria estudiar al país, sap que ho fa en una institució solvent, rigorosa i compromesa amb la formació i el coneixement.