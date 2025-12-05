L’Andorra dels 100.000
La xarxa elèctrica es prepara per a l’Andorra de 100.000 habitants, però calen més infraestructures reforçades
FEDA ha presentat un escenari de futur en què el subministrament elèctric del país estarà preparat per a una població de fins a 100.000 habitants, un objectiu ambiciós i necessari en un context de creixement demogràfic i transició energètica. Les inversions en reforç de la xarxa, la nova connexió amb Espanya, la digitalització dels comptadors i l’impuls a la producció pròpia amb projectes com el parc eòlic del pic de Maià o l’ampliació de l’Ospitalet són actuacions que anticipen els reptes d’un model energètic més sostenible i resilient. Tanmateix, si bé és positiu que el sistema elèctric es prepari per no limitar l’evolució del país, aquesta visió a llarg termini hauria d’estendre’s també a altres infraestructures essencials que podrien entrar en tensió amb una pressió poblacional com la que es preveu. Les xarxes d’aigua potable i de clavegueram, la capacitat de les carreteres, la mobilitat urbana, l’oferta d’habitatge assequible o els serveis sanitaris i educatius són àmbits que també requeriran inversions planificades i estratègiques per evitar col·lapses o tensions socials. La planificació energètica és una peça clau, però ha d’anar acompanyada d’un enfocament global que contempli tots els impactes del creixement demogràfic. Una Andorra de 100.000 habitants no només consumirà més electricitat, sinó que generarà més pressió sobre el territori, el mercat immobiliari i els recursos naturals. El repte, doncs, no és només tècnic, sinó també polític i social. Caldrà definir quin model de país es vol i amb quina qualitat de vida. L’energia ha d’estar preparada, sí, però també caldrà que ho estigui l’aigua que beurem, els carrers que recorrerem o els habitatges que ocuparem. Celebrar la visió de FEDA és just, però alhora cal exigir la mateixa proactivitat a la resta d’administracions públiques per garantir que el creixement es gestiona amb equilibri i amb responsabilitat. La sostenibilitat no és només una qüestió d’infraestructura, sinó de cohesió social i de capacitat de planificació integral.