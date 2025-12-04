Mancances estructurals
Els hotels alerten de dificultats per trobar i retenir personal qualificat de cara a la temporada d’hivern
La manca de personal qualificat i disponible al sector hoteler andorrà s’ha convertit en una problemàtica estructural que va més enllà de la temporada turística concreta. Els testimonis dels responsables de diversos establiments reflecteixen un escenari marcat per la competència interna per retenir treballadors, les limitacions de la normativa migratòria, la falta de formació específica i un mercat laboral cada vegada més difícil de cobrir. La situació s’agreuja quan, després d’invertir temps i recursos per aconseguir els permisos necessaris per a contractacions de fora, molts d’aquests treballadors acaben marxant a altres hotels amb millors condicions, sovint situats en zones més cèntriques. Aquesta dinàmica genera frustració i pèrdues en un sector clau per a l’economia nacional. A més, la dificultat per trobar allotjament, l’atractiu decreixent d’Andorra respecte a altres destins competidors i les condicions laborals poc afavoridores (jornades llargues, caps de setmana, poca estabilitat) contribueixen a un cercle viciós que no sembla tenir solució a curt termini. L’advertiment que alguns serveis podrien veure’s limitats per falta de personal durant la temporada de Nadal hauria d’encendre totes les alarmes, especialment en un context en què el país aposta per consolidar-se com a destinació turística de qualitat. També cal posar el focus en la manca de treballadors formats i en la poca presència de mà d’obra local, dos aspectes que obliguen a confiar en temporers amb experiència limitada. Si bé hi ha establiments que intenten fidelitzar personal estable i amb recorregut, la realitat és que cada cop és més difícil garantir un servei de qualitat de manera sostinguda. El problema no és només laboral, sinó també d’habitatge, de model econòmic i de projecció de futur. Sense una acció coordinada entre administració i sector privat, que abasti també àmbits com la formació, l’habitatge i la planificació a llarg termini, la capacitat d’Andorra per mantenir la competitivitat en aquest sector clau podria veure’s seriosament compromesa.