No abaixar la guàrdia
Els testos ràpids fan molt accessible el diagnòstic i ajuden a trencar l’estigma que encara afecta la malaltia
En una comunitat tan petita com l’andorrana es fa difícil analitzar d’any a any les variacions d’una infecció com el VIH; baixa la incidència respecte a l’any passat però les xifres s’han d’avaluar amb un horitzó més ampli i les dades revelen que hi va haver un pic l’any passat després de períodes de baixada dels contagis i que la de casos del 2024 encara no s’assimila a la registrada en períodes precedents. La jornada de l’1 de desembre serveix arreu per fer balanç d’una malaltia que va ocasionar estralls en el passat i que avui està sota control gràcies als avenços mèdics i ha experimentat una notable davallada dels contagis gràcies a la sensibilització. No obstant, malgrat la informació, les pràctiques sexuals de risc, sense protecció, continuen sent el gran focus d’infecció i sense distinció entre orientacions: indistintament en heterosexuals, homosexuals o bisexuals. La difusió ha de seguir, doncs, fluint amb força perquè l’eina més poderosa és cuidar-se. El ministeri de Salut facilita, a més, testos ràpids als CAP per sortir de dubtes amb facilitat i no només iniciar el tractament, també posar mesures per evitar la transmissió. Fins ara, segons les xifres facilitades, s’han testat 95 persones i s’ha detectat una infecció per VIH. Ha estat un nou pas endavant no només perquè facilita la detecció precoç, també per trencar estigmes, una altra de les lloses que encara manté el virus. Acudir a un servei sanitari plenament accessible com és el CAP per passar un test esdevé una normalització que és molt necessària. El ministeri de Salut recordava, a més, que el tractament té una cobertura total per part de la CASS i que també es reemborsen els fàrmacs anomenats PrEP (profilaxis preexposició) del VIH per tal de disminuir contagis en persones amb més risc; actualment 19 persones se’n beneficien. A nivell global s’alertava ahir de les conseqüències de retallades del finançament que poden incidir en la prevenció, l’atenció i el tractament. Les polítiques públiques han experimentat grans avenços; que no retrocedeixin és essencial.