Sostre per als més vulnerables
Un dels valors és el suport professional perquè els que hi viuen puguin recuperar estabilitat i autonomia
El projecte impulsat per la Creu Roja, la batejada com l’Arca d’Aixovall, va viure ahir, uns dies després de l’inici de l’activitat, l’acte institucional d’inauguració. Són 36 habitacions i una capacitat total de 68 persones que es posen a l’abast del ministeri d’Afers Socials –que ha concertat amb l’entitat humanitària la totalitat de les places– perquè pugui redirigir-hi aquells nuclis familiars o individus que passin per situacions socioeconòmiques més complexes. I el recurs arriba en un moment especialment necessari, quan la crisi de l’habitatge tampoc no ajuda a fer que els més vulnerables puguin accedir a una vivenda convencional. No obstant això, aquest és un espai d’allotjament pensat en clau temporal; un pont que compta amb suport professional perquè les persones que se’n beneficiïn no tan sols tinguin un lloc on fer vida, també eines per mirar de trobar l’estabilitat i l’autonomia que els permeti superar les complicacions que pateixen. És un dels valors d’aquest nou projecte, que no es tracta només d’oferir un sostre, també les oportunitats perquè el risc d’exclusió no sigui una situació perenne. La Creu Roja avança en iniciatives de caire social després d’haver-se implicat en l’atenció als padrins amb l’obertura de diversos centres de dia, de responsabilitzar-se del programa que atén els inquilins dels pisos socials de la Fundació Armor o d’impulsar una botiga solidària per oferir productes de primera necessitat. El rol del teixit social és fonamental en el suport als col·lectius més desafavorits; òbviament l’administració té l’obligació de suportar les polítiques públiques per no deixar ningú enrere, però les entitats coordinen la resposta, el compromís i la voluntat d’ajudar de la ciutadania, i empenyen les institucions a implicar-se en noves iniciatives. L’hotel social n’és un exemple. Tot just arrenca el funcionament i encara no està a plena capacitat, tot i que s’augura que la totalitat de places s’ocuparan. La crisi habitacional i el tancament d’establiments que històricament han allotjat persones amb suport d’Afers Socials ho corrobora.