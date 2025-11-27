Molta feina per fer
El Consell d’Europa alerta de mancances estructurals en dades i seguiment sobre la violència de gènere
L’informe temàtic del Grevio sobre Andorra identifica una mancança estructural en el sistema institucional del país: la inexistència d’un sistema complet, homogeni i interoperable de dades sobre la violència de gènere. Aquest buit afecta la capacitat d’avaluar l’abast real del fenomen, seguir l’evolució dels casos i mesurar l’eficàcia de les respostes públiques. El diagnòstic assenyala que ni les estadístiques policials ni els registres judicials inclouen dades sistematitzades sobre edat, relació entre víctima i agressor, tipus de violència, ordres de protecció, durada de les mesures ni incompliments. Tampoc es coneix amb detall quantes causes es tanquen sense resolució ni l’impacte real de les decisions judicials. Aquest dèficit informatiu, segons el Consell d’Europa, limita la capacitat del país per comprendre el fenomen i ajustar les polítiques públiques. L’informe també subratlla una altra dada rellevant: el 70% de les persones derivades al programa de relacions no violentes abandonen el procés. Aquesta taxa de desistiment es considera excessiva i redueix l’eficàcia d’un recurs dissenyat per reduir la reincidència. A més, Andorra continua sense disposar d’un programa específic per a agressors sexuals, un requisit del Conveni d’Istanbul. En matèria judicial, el document reclama que les decisions de custòdia tinguin en compte, de manera prioritària, els antecedents de violència i adverteix que s’han detectat referències a l’alienació parental, un concepte sense base científica. El Grevio també considera insuficient el document Present i futur, per no establir objectius, terminis ni sistemes d’avaluació. Tot i això, l’informe també recull avenços: destaca la reforma penal del 2022 que introdueix el consentiment com a criteri central en els delictes sexuals, l’aprovació de la Llei d’igualtat, la creació de serveis especialitzats d’atenció permanent, el reforç pressupostari al servei d’ajuda a víctimes i la formació de personal policial, judicial, sanitari i educatiu. El Govern ha anunciat un nou pla d’acció per al primer semestre del 2026 per incorporar les recomanacions. Aquesta planificació serà clau per superar les mancances assenyalades i consolidar les millores ja iniciades.