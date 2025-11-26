Liberalització dels lloguers
Marsol anuncia una descongelació progressiva del lloguer per al 2027 i promet garanties als inquilins
La decisió d’anunciar amb un any d’antelació la fi de la intervenció del mercat de lloguer respon, segons la ministra Marsol, a la voluntat de donar estabilitat i temps d’adaptació als residents, però no aconsegueix esvair del tot les inquietuds que planen entre bona part de la ciutadania. L’habitatge continua sent el principal motiu de preocupació social al país, i la perspectiva d’una liberalització, per progressiva que sigui, genera temors molt arrelats, especialment entre aquells que ja es troben al límit de les seves capacitats econòmiques. Marsol insisteix que el model que s’està dissenyant serà garantista i descarta qualsevol desregulació sobtada, però l’experiència recent ha deixat una empremta que dificulta la confiança plena en qualsevol canvi que pugui implicar un augment de preus. El fet que el Govern es mostri obert al diàleg amb totes les parts implicades, incloses entitats com ara la Coordinadora per un Habitatge Digne o l’Associació de Propietaris, és un pas en la bona direcció, però caldrà veure fins a quin punt aquesta voluntat d’escoltar es tradueix en mesures reals de protecció per als inquilins. Les declaracions contradictòries al voltant d’hipotètics increments del 30% o del 50% han contribuït a alimentar el malestar, i el fet que aquestes xifres no s’hagin desmentit amb contundència deixa oberta la porta a l’especulació. El repte del Govern no és només presentar una llei tècnicament sòlida, sinó recuperar la confiança d’una població que viu amb angoixa el futur del contracte de lloguer. En aquest sentit, el caràcter garantista anunciat ha de traduir-se en mecanismes concrets, comprensibles i fàcilment aplicables que assegurin una transició justa. El risc d’una liberalització que derivi en expulsió de residents o en un empitjorament de les condicions de vida no és menor, i qualsevol marge de maniobra que es doni al mercat ha d’anar acompanyat de mesures correctores per protegir el dret a l’habitatge. L’anunci anticipat ofereix una oportunitat per fer bé les coses, però també posa el focus en un procés que caldrà seguir amb tota l’atenció.