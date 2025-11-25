Solució als talls de l’hivern
La nova galeria paraallaus garanteix la connexió amb França i consolida la cooperació entre estats
Després de dècades de vulnerabilitat i de talls recurrents a l’eix viari que connecta Andorra amb França, la inauguració de la galeria paraallaus al revolt del Roc de Carroux suposa, finalment, la solució definitiva a un dels punts més crítics de la xarxa de comunicacions del país. El tram de l’RN-320, especialment exposat als riscos d’allaus i despreniments rocosos, s’havia convertit en una amenaça estructural per a la seguretat dels usuaris i per a la viabilitat econòmica del Pas de la Casa, que depèn en gran manera del trànsit turístic i comercial. Els sistemes preventius instal·lats en el passat, basats en el desencadenament d’allaus mitjançant explosius, van demostrar ser insuficients, especialment davant les allaus de neu humida, imprevisibles i devastadores. Davant d’aquesta realitat, només el tancament temporal de la carretera havia pogut garantir la seguretat, amb conseqüències econòmiques greus per al territori. L’obra que s’ha inaugurat ara no tan sols resol un problema logístic, sinó que simbolitza la capacitat de col·laboració entre estats quan l’interès comú s’imposa. La construcció de la galeria ha estat possible gràcies a un acord internacional signat el 2017 i al finançament compartit entre Andorra i França, una aportació paritària que adquireix una rellevància especial: per primera vegada, el Govern d’Andorra ha finançat una infraestructura situada fora del territori, una decisió estratègica que demostra una visió clara de país i de responsabilitat envers la seva economia. Tal com va recordar el cap de Govern, Xavier Espot, aquesta inversió “té un impacte molt directe en l’economia i les persones”, i justifica sobradament el compromís andorrà. El dia d’ahir no tan sols marca la culminació d’un projecte llargament esperat, sinó que referma la voluntat d’Andorra d’actuar com a soci fiable en les relacions bilaterals amb França i d’assumir responsabilitats més enllà de les fronteres quan l’interès nacional ho exigeix. És una fita que mereix ser celebrada, no només com una millora d’infraestructura, sinó com una mostra de resiliència, compromís i cooperació efectiva.