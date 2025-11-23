Alerta màxima
Els Pirineus s’escalfen un 30% més ràpid que la mitjana global i ja pateixen conseqüències greus pel canvi climàtic
Malgrat que els darrers dies s’estan registrant gelades i nevades al Principat, l’escalfament global és una evidència provada amb dades, i els Pirineus en són un dels exemples més preocupants. El massís pirinenc s’escalfa un 30% més ràpid que la mitjana mundial i els efectes ja són tangibles: augment dels incendis forestals, reducció del mantell nival, pèrdua de biodiversitat i pressió creixent sobre els ecosistemes i els recursos hídrics. Davant aquest escenari d’urgència climàtica, Andorra ha assumit un paper actiu en la resposta transfronterera a través del projecte europeu LIFE Pyrenees4Clima i l’Observatori Pirinenc del Canvi Climàtic, amb la participació directa d’Andorra Recerca + Innovació en l’elaboració del dictamen tècnic i científic que adverteix de l’empitjorament accelerat dels riscos naturals. Aquest informe identifica l’estiu del 2025 com un punt d’inflexió, marcat per dues onades de calor extremes i diversos incendis de gran magnitud, i fa una crida a adoptar accions urgents, coordinades i estructurades. El Principat ha iniciat mesures destacades com la restauració ecològica, el desenvolupament de sistemes d’alerta, la promoció de paisatges en mosaic i la revalorització de la ramaderia extensiva per prevenir incendis. També s’impulsa un Protocol Pirinenc d’Emergències Forestals per reforçar la cooperació amb Espanya i França, amb eines compartides de cartografia i comunicació de crisis. L’Estratègia Pirinenca de Canvi Climàtic, signada pel Govern, estableix un marc de governança comuna per afrontar el repte des d’una òptica regional, integradora i basada en el coneixement científic. En un context en què la crisi climàtica ja no és una amenaça futura sinó una realitat present, Andorra pot i ha de ser un referent de resiliència i cooperació territorial. El dictamen clou amb una advertència rotunda: cal actuar sense dilació per evitar punts de no retorn. En un entorn de muntanya especialment vulnerable com el nostre, cada decisió que es prengui avui pot marcar la diferència en la capacitat de protegir el futur del Pirineu.