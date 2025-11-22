Canvis per atraure metges
El ministeri vol ajustar tarifes mèdiques per captar metges i reduir les llistes d’espera especialitzades
La revisió de les tarifes sanitàries anunciada ahir pel ministeri de Salut és una mesura encertada per fer front a dues de les principals disfuncions del sistema sanitari andorrà: la manca de metges i les llargues llistes d’espera per accedir a especialistes. L’actualització dels valors econòmics associats a actes mèdics, especialment en cirurgia i especialitats, pretén fer més atractiu l’exercici professional a Andorra i, alhora, reconèixer de manera més justa la feina dels facultatius que, sovint, han denunciat la descompensació entre la càrrega de treball i la retribució. El suport del Col·legi de Metges en aquesta reforma dona solidesa a la proposta i reflecteix una voluntat de consens tècnic i institucional per abordar un problema de caràcter estructural. L’objectiu declarat és captar i retenir professionals, en un moment en què la pressió assistencial a l’hospital Nostra Senyora de Meritxell és elevada i la manca de recursos humans amenaça tant la qualitat com la rapidesa de l’atenció mèdica pública. Els casos més greus es registren en especialitats com la reumatologia, amb esperes de fins a un any, però també hi ha demores importants en àrees com la de dermatologia, cardiologia o neurologia. Aquestes dilacions poden comprometre diagnòstics precoços i l’inici de tractaments oportuns, amb conseqüències directes sobre la salut i el benestar dels pacients. Davant d’aquesta realitat, el canvi en les tarifes ha de ser entès no com una solució definitiva, sinó com una palanca de canvi per enfortir un sistema sanitari que ha de ser més competitiu, resilient i capaç de respondre a les necessitats d’una població cada vegada més exigent. En aquest sentit, caldrà acompanyar aquesta mesura d’altres accions estructurals, com ara la millora de les condicions laborals, la planificació a llarg termini del personal sanitari i una política de recursos humans que situï les persones –pacients i professionals– al centre del model assistencial, amb una visió estratègica, sostenible i compromesa amb el futur del país.