Infants en risc
L’Observatori de la Infància 2025 alerta d’un augment de la pobresa, la violència i la vulnerabilitat digital
L’Observatori de la Infància 2025, presentat per Unicef i Andorra Recerca+Innovació, coincidint amb el Dia mundial de la infància, ofereix una radiografia precisa però inquietant de la situació del col·lectiu infantil al país. La dada que més alarma és l’augment del risc de pobresa entre els menors de 18 anys, que arriba al 19,4% i trenca amb la tendència descendent dels darrers anys, superant el mínim recent del 16%. Aquest increment s’acompanya d’altres indicadors que apunten una realitat social complexa: un 20,9% dels infants es troben en risc d’exclusió social, gairebé un 5% pateixen privació material severa i més del 50% de les llars monoparentals tenen dificultats per arribar a final de mes. Més enllà de les xifres, les advertències sobre els infants no registrats posen el focus en una part invisible i possiblement més vulnerable de la població infantil. També preocupa el creixement dels casos de violència: el nombre de menors víctimes d’agressions sexuals ha passat de 10 a 52 en un any i les situacions de violència escolar s’han duplicat. Aquestes dades reflecteixen no tan sols una realitat dolorosa, sinó també una major consciència i voluntat de denúncia, fet que cal valorar positivament. L’impacte de la tecnologia en la infància és un altre factor clau que s’identifica com a risc emergent; per això, la decisió d’impulsar un estudi transversal per abordar-lo és encertada i necessària. Tot plegat evidencia que la infància a Andorra requereix una atenció més estructurada i sostinguda en el temps. Tot i els esforços ja existents i la millora en la detecció de casos, els reptes són evidents i urgeix una resposta coordinada entre institucions, escoles, famílies i societat civil. Cal reforçar les polítiques socials, educatives i de protecció per garantir que cap infant quedi enrere, especialment aquells que, per la seva situació administrativa, econòmica o familiar, viuen en condicions de desprotecció. Millorar aquests indicadors no és només una qüestió de compromís institucional, sinó una responsabilitat col·lectiva que defineix el model de societat que volem construir.