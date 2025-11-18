Nova temporada d’esquí
Andorra fa una aposta decidida per sostenir el turisme d’hivern amb més inversió a les estacions, neu de cultiu i tecnologia
La temporada d’hivern és, de lluny, la més important de l’any pel que fa al turisme a Andorra, i les dades presentades ahir per Andorra Turisme i Grandvalira posen de manifest una voluntat clara d’afrontar-la amb una aposta decidida per la inversió, la innovació i la sostenibilitat. Amb un increment del 86% en la inversió respecte a l’any anterior i una xifra global superior als 39 milions d’euros, el país es dota d’unes infraestructures més preparades per fer front a l’escenari d’incertesa climàtica que afecta de ple l’activitat de les estacions. El destí d’una part molt important dels recursos –11 milions– a la neu de cultiu és un reconeixement explícit del canvi de paradigma que comporta l’escalfament global i de la necessitat d’assegurar la viabilitat de la temporada en cas de condicions adverses. La tecnologia aplicada als sistemes de producció de neu, amb canons de nova generació i gestió digitalitzada, permet una resposta més eficient, sostenible i ajustada a la realitat meteorològica. En paral·lel, la incorporació de nous sistemes de control energètic, la digitalització integral dels processos i el reforç de les instal·lacions de producció i autoconsum d’energia situen Andorra en la línia de les estacions més capdavanteres dels Alps. Es tracta de mesures que van més enllà del curt termini i que responen a l’objectiu de consolidar un model turístic resilient, eficient i ambientalment més responsable. La diversificació de l’oferta, amb una aposta creixent per l’experiència gastronòmica i l’ampliació dels serveis per a públics específics com el de les autocaravanes, contribueix a reforçar l’atractiu global de les estacions i a fidelitzar segments que poden generar més valor afegit. També cal destacar l’esforç en l’organització d’esdeveniments esportius de primer nivell, que posicionen Andorra com a referent internacional i atrauen visitants durant tota la temporada. Tot plegat, s’emmarca en un calendari esportiu de gran rellevància que garanteix visibilitat exterior i impacte econòmic directe. Inversió, tecnologia i adaptació esdevenen, així, els eixos fonamentals per assegurar la continuïtat i l’èxit d’un sector que continua sent un dels principals motors de l’economia andorrana.