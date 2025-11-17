Quan el sou és insuficient
Els barems de la llei volen garantir que els residents poden mantenir els familiars que reagrupin
La Llei imposa un barem d’ingressos amb l’objectiu de garantir que els residents establerts legalment al país tenen la capacitat econòmica suficient de mantenir els familiars que reagrupin i que en seran dependents, com fills menors d’edat. La realitat –ja constatada i explicada– és que hi ha immigrants que han portat de manera irregular els descendents a Andorra i que miren de fer mans i mànigues per reunir els ingressos mensuals necessaris perquè els nens tinguin papers. Quan es tracta d’una parella i dos salaris és més fàcil però els casos de nuclis monoparentals són especialment complexos; qui s’ocupa dels fills si han de tenir dos feines per aconseguir superar els tràmits d’immigració? La realitat que constaten advocats que assessoren persones en aquesta situació i també entitats de l’àmbit social és que paradoxalment en alguns casos reben algun tipus d’ajuda de l’administració, la mateixa que ha dictat que estan cometent una irregularitat. És una situació difícil d’abordar quan hi ha elements de vulnerabilitat evident. La pregunta és si es poden establir excepcions de caràcter humanitari però també on posar llavors el límit. En alguns casos les famílies amb notificació d’expulsió han optat per establir-se a la Seu, amb la queixa per part d’Espanya ja coneguda. Les conseqüències de l’expansió econòmica recent d’Andorra, l’arribada notable de nova immigració amb salaris molt lluny de permetre viure folgadament amb poc habitatge i molt car, les derives que això continua provocant –la més recent, la dels hostals pastera i pràctiques dubtoses amb els certificats de domicili– i la tensió que ha causat amb els veïns porten a concloure que les coses s’han de fer d’una altra manera per garantir que qui s’estableix a Andorra ho pugui fer de manera digna. Forçats per l’Entry/Exit no queda més sortida que accelerar la contractació en origen quan els sectors més demandants de mà d’obra assumeixen que difícilment la trobaran a l’entorn comunitari i aquesta és precisament una oportunitat per corregir disfuncions.