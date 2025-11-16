L’enderroc que arriba a la fi
Trenta anys de tancament i abandonament han convertit l’edifici en un focus de problemes i de queixes veïnals
Ha estat una inversió clàssica de successius pressupostos de Fons de Reserva de Jubilació (FRJ) que no s’acabava de materialitzar; la darrera eventualitat va ser la constatació que calia una protecció extra per evitar que la demolició de l’edifici abandonat de l’antiga clínica provoqués danys col·laterals en edificis i terrenys de l’entorn. Però un cop ja s’han enllestit les obres dels elements necessaris contra la caiguda de rocs, l’any 2026 hauria de ser el de l’enderroc. A partir d’aquí caldrà pensar en el futur de la parcel·la, però aquesta serà ja una altra història. L’important és resoldre un problema que afecta la zona i el veïnat, que ha de conviure amb una construcció molt deixada, focus d’actes vandàlics i amb una seguretat que fa uns anys era qüestionable. L’episodi de la youtuber especialitzada en vídeos d’edificis abandonats que es va colar per enregistrar imatges en va ser la prova fefaent. L’antiga clínica va deixar d’estar operativa l’any 1995, amb la qual cosa enguany es compleixen 30 anys, un temps notable i que a mesura que ha transcorregut ha incrementat el deteriorament de l’immoble. No és pas el millor exemple de com s’hauria de tenir cura d’una propietat i segurament es podria haver estat més àgil en la solució; el projecte de pressupost recorda que el 1997 ja s’avaluaven alternatives per a la finca sense que òbviament s’arribés a cap solució concreta. La ubicació, en una zona de risc de despreniments, tampoc no ha ajudat a donar-li sortida. Els últims anys per fi s’ha posat fil a l’agulla, amb les inversions necessàries: la construcció de les proteccions s’ha aproximat als tres milions d’euros i per tirar a terra l’edificació se’n reserven 1,2 més al pressupost del 2026. Uns comptes que també recorden que és un actiu que fa part de la guardiola de les pensions i que, per tant, és una obligació de l’ens gestor assegurar-ne la major rendibilitat. S’admet que la deixadesa afecta el valor de la propietat i de dues més d’adjacents, també titularitat del Fons, i que és una situació que cal corregir. Si no passa res, serà finalment durant l’any vinent.