Assetjament a l’Administració
El Govern activa un canal confidencial per denunciar l’assetjament sexual o per raó de sexe a l’Administració
El desplegament d’un canal confidencial per denunciar casos d’assetjament per raó de sexe o de caràcter sexual a l’administració general i al cos diplomàtic és una acció necessària i encertada que mereix ser valorada positivament, tant per la funció preventiva com per l’impuls que suposa en matèria de drets laborals i igualtat de gènere. Es tracta d’una eina concreta i operativa, gestionada externament i amb garanties d’anonimat, que s’alinea amb les obligacions legals derivades de la Llei d’igualtat i que respon a una demanda social evident: posar fi a la impunitat que sovint acompanya aquestes situacions i garantir espais de treball segurs, respectuosos i equitatius per a tothom. L’ús del Co-Resol com a aplicació o plataforma específica permet aprofitar l’experiència del sector educatiu en la gestió de conflictes similars, i estableix un circuit clar i estructurat per tractar possibles casos, amb instrucció i resolució en un termini raonable i amb una atenció acurada a la víctima. El fet que no s’hagin detectat denúncies fins ara no és motiu per abaixar la guàrdia, sinó una raó més per posar les eines perquè les situacions que hi pugui haver surtin a la llum i es puguin abordar amb garanties. La pedagogia, la formació i la difusió de conductes que poden constituir assetjament són claus per transformar la cultura laboral i empoderar aquells que, fins ara, han pogut sentir-se desprotegits o vulnerables davant de situacions injustes. I si bé la mesura s’ha pensat per a l’àmbit públic, no hi ha cap raó perquè no pugui ser un model replicable al sector privat, que sovint es troba amb menys recursos per implementar sistemes d’aquesta mena. La col·laboració entre Govern i empreses, amb suport tècnic i recursos compartits, podria fer extensiva la prevenció a tot l’àmbit laboral del país. Perquè la lluita contra l’assetjament és responsabilitat de tothom i l’eficàcia passa per disposar d’eines reals, visibles i operatives, com la que ara es posa en marxa.