Reacció a les irregularitats
Govern ampliarà els controls migratoris a hotels i pensions arran de les irregularitats destapades pel Diari
El Govern ha anunciat l’ampliació dels controls migratoris a hotels i pensions amb residents de llarga estada després de les informacions publicades pel Diari sobre situacions irregulars en allotjaments del país, incloent-hi sobreocupacions i el mercadeig amb certificats de domicili necessaris per obtenir el permís de residència i treball. La reacció arriba tard, però és un pas en la bona direcció per abordar una problemàtica que s’arrossega des de fa mesos i que ha estat denunciada per diverses associacions de residents, sense que fins ara hi hagués cap acció concreta. El ministre portaveu va admetre que no tenen cap denúncia formal ni indicis clars que confirmin aquests fets, però que es vol actuar amb responsabilitat i per prevenció. Precisament, assumir que no hi ha constància però igualment intervenir és una mostra que la pressió mediàtica i social ha tingut efecte, i que el Govern ja no pot mirar cap a una altra banda. El que s’ha denunciat és greu: hostals que certifiquen domicilis ficticis a canvi de diners o mensualitats pagades sense ocupar llit, en un intent de sortejar la nova normativa migratòria que obliga a justificar l’allotjament amb el vistiplau del propietari. Aquesta reforma volia posar fi als pisos pastera i als relloguers, però ha obert la porta a altres formes d’irregularitat que ara es volen tallar d’arrel. És evident que cal reforçar el control i la vigilància, però també oferir canals efectius perquè els afectats puguin denunciar sense por de represàlies. El Govern insisteix que, si es detecten infraccions, hi haurà conseqüències legals tant per als establiments com per als residents implicats. El missatge és clar: no es permetrà que el sistema es desvirtuï per pràctiques que vulneren la legalitat i precaritzen la situació dels treballadors immigrants. Ara, caldrà veure si l’estratègia anunciada es concreta en accions efectives i amb resultats tangibles. El que no pot passar és que tot plegat es quedi en una declaració d’intencions. La situació ho exigeix i el país, com a estat de dret, té el deure d’actuar amb fermesa.