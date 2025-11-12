L’EFPEM estrena seu pròpia
La nova seu dignifica la formació esportiva i permet consolidar un projecte essencial per al futur educatiu
Després de tres dècades de provisionalitat, l’escola de formació de professions esportives i de muntanya (EFPEM) ja disposa d’una seu pròpia a la Cortinada. Aquesta fita simbolitza molt més que un canvi d’ubicació, perquè representa la consolidació d’un projecte educatiu clau per al país que ha contribuït decididament a fer d’Andorra un referent en la formació esportiva vinculada al medi natural. Amb més de 3.500 alumnes formats, 600 reconeixements professionals anuals i una estructura formativa sòlida basada en coneixement tècnic, pràctica i valors com el respecte per l’entorn, la responsabilitat i la vocació de servei públic, l’EFPEM s’ha convertit en una institució central del sistema educatiu no universitari. La nova seu, ubicada a la casa Cal Masover i rehabilitada amb una inversió de 227.000 euros, permet al centre desenvolupar la seva tasca en condicions òptimes i adaptades, posant fi a dècades d’itinerància entre parròquies i equipaments provisionals. L’espai suma valor pedagògic pel seu entorn immediat i pel simbolisme d’arrelar una formació directament lligada a la muntanya allà on aquesta és més present. A més, actua com a missatge institucional clar sobre el valor estratègic que el país dona a la formació reglada, tècnica i qualificada en un sector que contribueix directament al model econòmic nacional. L’equipament actual no tan sols amplia la capacitat docent, sinó que també permet oferir una millor experiència educativa als alumnes, amb espais com la biblioteca, la sala d’exposicions o les aules tècniques, que afavoreixen la innovació i l’excel·lència pedagògica. Aquesta fita no tan sols s’ha de llegir com un punt d’arribada, sinó també com un punt de partida. “Avui és el moment de volar sols”, va dir el director del centre, Francesc Poujarniscle, durant el seu discurs. I això només serà possible si es manté el suport públic, es reforcen els recursos i es projecta el futur des d’una identitat formativa pròpia, compromesa i arrelada al territori. Ha trigat, però per fi aquesta escola arrela.