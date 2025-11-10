La via pràctica guanya pes
La demanda creixent de perfils tècnics consolida l’FP com una via amb alt valor estratègic per al país
La formació professional s’ha anat guanyant el seu lloc en el mapa educatiu andorrà i les darreres dades de matrícula ho confirmen. L’increment d’un 2,1% d’alumnes per al curs 2024/2025 pot semblar modest en xifres absolutes però és significatiu en la consolidació d’un model que, durant dècades, ha estat injustament menystingut. L’atractiu creixent de la formació tècnica i aplicada no és només una tendència estadística sinó una resposta natural a la realitat del mercat laboral, que reclama perfils formats en competències pràctiques, amb capacitat d’adaptació i coneixement directe de les necessitats de l’empresa. El fet que les especialitats més demanades siguin les vinculades a les activitats físiques, la informàtica o la sanitat no és casual sinó que respon a les àrees on més s’evidencia la manca de professionals qualificats. A més, la participació majoritària del sistema andorrà respecte al francès i l’absència d’oferta en els sistemes espanyol i anglès confirma la responsabilitat assumida pel Govern i el sector públic com a únics garants d’aquest model a Andorra. No obstant això, el sistema ha de créixer. Encara és limitada l’oferta formativa disponible i no totes les branques amb alta demanda laboral hi estan representades. Caldrà ampliar itineraris, incorporar noves tecnologies i reforçar l’enllaç amb el teixit productiu andorrà, aprofitant programes com el Tàndem per vincular els alumnes amb projectes reals d’empresa. Aquesta aposta no només té retorn per als joves sinó per al conjunt del país, que veu com el seu capital humà es forma des del territori, amb visió pràctica i projecció immediata. La formació professional no pot ser una via secundària sinó una primera opció amb prestigi, qualitat i continuïtat assegurada. Si el país necessita professionals tècnics, cal oferir-los itineraris atractius, moderns i alineats amb el que demanen les empreses. Perquè una economia petita i especialitzada com la nostra no pot permetre’s desaprofitar cap talent. I tot apunta que les professions seran molt cotitzades a curt termini.