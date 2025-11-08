L’impacte de l’Entry/Exit
Queda clar que la contractació en origen de treballadors s’ha d’estructurar sense dilació
La informació que està recollint l’entitat revela que uns 350 treballadors amb llocs de feina aparaulats han marxat del país en constatar que no compleixen el requisit aprovat fa una setmana i escaig que els obliga a acreditar la situació regular a l’espai Schengen, que no han superat els 90 dies d’estada (en un període de 180) si és que volen obtenir un permís d’Immigració de temporada. Una dada que l’entitat calcula que pot arribar al mig miler de treballadors a final de setmana. Dimecres el ministre portaveu, Guillem Casal, feia una crida a la calma després de les estimacions de pèrdua de treballadors que havien fet la Confederació Empresarial i la Unió Hotelera amb les dades que fins aquell dia tenia Immigració de la tramitació d’autoritzacions: de les dues-centes presentades, cinquanta eren les que estaven en dubte en espera que el sol·licitant entregués informació addicional. El decalatge pot tenir explicacions, com ara que hi hagi treballadors i empreses que hagin desistit de presentar la sol·licitud, conscients que la seva situació els impedirà la regularització. En qualsevol cas, la magnitud de la problemàtica s’anirà coneixent durant les pròximes setmanes, les preparatòries d’una temporada que arrenca oficialment pel pont de la Puríssima, si s’han trobat o no aspirants suficients. La prioritat és ara salvar la temporada i que els problemes de personal no esquincin un període fonamental per a l’economia. Però de tota aquesta situació s’han d’extreure lliçons –el Govern i també l’empresariat– i una nova manera de fer molt més garantista. La nova normativa europea de control migratori i la plantada dels veïns espanyols farts de les conseqüències que porta la gran demanda de mà d’obra andorrana als pobles fronterers obliguen a construir un model d’arribada de treballadors molt més previsor respecte a desplaçaments, però també sobre necessitats com ara l’allotjament. Deia el cap de Govern ja fa setmanes que la contractació en origen ja era una obligació; queda clar que s’ha de mirar d’estructurar sense dilació.