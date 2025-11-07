Més turisme de qualitat
Andorra consolida el creixement turístic de l’última dècada i enceta una nova etapa, centrada en la qualitat
Andorra Turisme ha completat una dècada d’esforç constant per recuperar i superar les xifres de visitants anteriors a la crisi econòmica, i els resultats, ara, són clars: el país ha consolidat un creixement notable del turisme, especialment en l’àmbit dels visitants que pernocten, un factor clau per a l’economia nacional i per a la sostenibilitat del model turístic. L’increment del 56% dels turistes durant l’hivern en deu anys, fins als dos milions actuals, i l’augment del 38% en pernoctacions, que superen els 6,2 milions, evidencien un canvi estructural positiu. Especialment rellevant és el fort increment dels mercats llunyans, com el dels Estats Units, el Canadà, el Regne Unit o Sud-amèrica, amb un 140% més de visitants, un èxit que reflecteix la capacitat d’Andorra per obrir-se a un turisme més diversificat i amb més capacitat de despesa. Aquesta mena de visitant, a diferència de l’excursionista, s’hi queda més temps, consumeix més serveis i contribueix a la desestacionalització i al desenvolupament del sector. Ara, el repte ja no és créixer en xifres absolutes, sinó fer un salt qualitatiu: Andorra es troba en el moment idoni per consolidar un turisme de més qualitat, capaç de generar valor afegit i de reforçar la identitat del país com a destinació atractiva tot l’any. La nova campanya hivernal, amb el lema Eleva la teva experiència, apunta en aquesta direcció: esdeveniments exclusius, accions promocionals en mercats estratègics i una millora de l’oferta global són vies per captivar un públic més exigent, sense renunciar als segments tradicionals. La clau és saber combinar l’ambició d’atraure nous perfils amb la fidelitat del visitant habitual, oferint una experiència diferenciada, sostenible i amb valor. La feina feta els darrers deu anys obre una porta que cal saber travessar amb determinació: la d’un turisme que no tan sols compta caps, sinó que contribueix activament al desenvolupament econòmic i a la projecció internacional d’Andorra.