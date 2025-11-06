La crisi del PS a Escaldes
La crisi del PS a Escaldes s’enquista entre silencis, filtracions i falta de rumb polític clar
El Partit Socialdemòcrata afronta una de les crisis internes més complexes del mandat a Escaldes-Engordany, sense que ni l’executiva ni la directiva hagin pogut donar una resposta clara sobre la seva posició respecte a la majoria de Consens ni sobre com gestionar el cas David Pérez. La manca de definició ha generat una jornada de màxima confusió, marcada per filtracions, especulacions i una absència de comunicació directa amb actors polítics clau, inclosa la cònsol major. El fet que s’hagi plantejat a Maria Carriço abandonar la majoria per passar al grup mixt amb un conseller amb qui ja no manté relació política ni personal sembla una opció difícilment justificable des del punt de vista estratègic o coherent. La reunió mantinguda a la nit entre el líder de Concòrdia i representants del PS i de la cònsol evidencia la preocupació per l’impacte que aquesta ruptura podria tenir no tan sols a escala parroquial, sinó també en la construcció d’un bloc alternatiu amb vista a les eleccions generals. L’eventual sortida del PS de la majoria no tindria efectes rellevants per a Pérez, ja desvinculat de la disciplina del partit, però sí que afectaria l’estabilitat institucional i política d’un acord que havia funcionat com a pal de paller del mandat escaldenc. El comunicat nocturn del PS, amb voluntat de desmentir filtracions i defensar un procés de reflexió intern, no dissipa la sensació de desorientació i manca de lideratge polític. Encara que el partit reiteri el compromís amb el projecte de Consens, la manca de decisions clares manté oberta una crisi que erosiona la credibilitat dels socialdemòcrates com a soci fiable. La situació reclama claredat, coherència i respecte pels compromisos assumits, especialment quan està en joc no tan sols una majoria de govern, sinó la confiança ciutadana en les forces polítiques que aspiren a liderar projectes de futur amb responsabilitat i estabilitat.